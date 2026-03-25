“Deberían quitarla”: Hernán Medford atacó directamente a la UNAFUT tras el empate de Saprissa ante Liberia

El empate 1-1 entre Deportivo Saprissa y Liberia por la semifinal de ida del Torneo de Copa dejó mucho más que un resultado abierto para la vuelta. Al finalizar el encuentro, Hernán Medford no se guardó nada y lanzó una dura crítica contra la UNAFUT, cuestionando directamente la organización del certamen, el calendario y hasta el reglamento vigente.

El contexto explica en parte su molestia. Saprissa afrontó el compromiso en plena fecha FIFA, sin poder contar con varios futbolistas convocados a selección nacional, lo que condicionó el armado del equipo. A eso se suma una agenda cargada, con partidos consecutivos que obligan a rotar y que, según Medford, terminan afectando el rendimiento y la competitividad de los clubes.

¿Qué dijo Medford contra la UNAFUT?

Lejos de bajar el tono, el entrenador fue directo al apuntar contra la estructura del torneo. “No sé cómo hacen un Torneo de Copa tan enredado, no está bien programado, pero bueno hay que aceptarlo”, disparó, dejando en evidencia su inconformidad con el formato y la planificación. Para Medford, el problema no es solo deportivo, sino también administrativo, con decisiones que, a su entender, no acompañan el crecimiento del fútbol nacional.

Otro de los puntos que generó mayor crítica fue la regla Sub-21, una normativa que obliga a incluir minutos para jugadores jóvenes: “Lo de la regla Sub-21 no debería de ser así, deberían quitarla en el campeonato y en este torneo, las cosas se deberían hacer por convicción, yo he puesto muchos jóvenes sin esa regla…”.

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Además, Medford señaló la falta de incentivos en el Torneo de Copa como otro aspecto a revisar. Considera que el certamen necesita mayor atractivo para los clubes y los aficionados, algo que hoy, según su visión, no está logrado. En su análisis, hay varios elementos que deben corregirse para que la competencia tenga el peso que debería dentro del calendario nacional.

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El cierre de sus declaraciones fue aún más contundente. “Es increíble que se hagan cosas tan malas en un país seis veces mundialista, este Torneo de Copa está mal planificado, mal programado, piden poner jóvenes pero hay partidos de selecciones menores”, sentenció.

Datos Claves

Hernán Medford criticó duramente a la UNAFUT por la mala planificación del Torneo de Copa.

criticó duramente a la por la mala planificación del Torneo de Copa. El partido de ida de la semifinal entre Saprissa y Liberia terminó con empate 1-1 .

y terminó con empate . El entrenador cuestionó la regla Sub-21 y la superposición de partidos con selecciones nacionales.