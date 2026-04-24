Alajuelense lo hace oficial: confirman la decisión que tomaron con el posible reemplazante de Machillo Ramírez

En Liga Deportiva Alajuelense no solo celebraron el 5-2 ante Puntarenas FC que los mantiene con vida en el Clausura 2026. También aprovecharon para enviar un mensaje directo en medio del ruido que rodea el futuro de Óscar Ramírez. En un contexto cargado de versiones y especulaciones, la dirigencia decidió salir a marcar postura con claridad.

Antes de que salga hablar Marcos Vázquez, Machillo sorprendió con los dichos sobre su futuro. Prácticamente no quiso contestar, respondió pocas preguntas y lo hizo de forma muy cortante.

¿Qué dijeron desde Alajuelense sobre Machillo Ramírez?

El vocero de la Liga no dejó lugar a interpretaciones: “Óscar es el técnico de la Liga. Yo no he escuchado ninguna de las historias que dicen. En esta institución se espera hasta el final para analizar posibles llegadas o salidas”.

La frase no fue casual. En las últimas semanas, el nombre de posibles reemplazantes empezó a circular con fuerza, alimentando la sensación de que el ciclo de Machillo podría estar cerca de su final. Sin embargo, desde el club optaron por cortar de raíz ese escenario, dejando en claro que, al menos por ahora, no hay ningún movimiento en marcha.

Vázquez insistió en esa línea y reforzó la idea de respaldo total al entrenador. “Sería muy irresponsable de mi parte opinar. Óscar Ramírez es de la casa, es nuestro técnico y lo seguirá siendo hasta que haya un momento donde las partes hablen, como todos los años”, agregó, apelando al respeto institucional y a los procesos que históricamente maneja el club.

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¿Qué decisión tomaron con el posible reemplazo de Machillo Ramírez?

El punto más contundente llegó cuando se refirió directamente a la posibilidad de buscar un reemplazo. “No hay que buscar entrenador, Óscar es el técnico de la Liga Deportiva Alajuelense. No hay en este momento ningún técnico asomándose, no hay cambios. Insisto, hay que esperar al final del campeonato”, remarcó, dejando en claro que cualquier decisión quedará postergada hasta que el torneo llegue a su fin.

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En medio de una clasificación que todavía pende de un hilo, el mensaje también tuvo un componente estratégico. “Es importante que la gente tenga claro que nosotros no vivimos de rumores, sino de realidades. No hay nada de llegadas o de salidas por ahora y no queremos generar más ruido del que tenemos por esta clasificación complicada que tenemos”, concluyó.

Datos Claves

Alajuelense venció 5-2 a Puntarenas FC manteniéndose con vida en el Clausura 2026.

venció a Puntarenas FC manteniéndose con vida en el Clausura 2026. Óscar Ramírez fue ratificado como el director técnico actual de la institución rojinegra.

fue ratificado como el director técnico actual de la institución rojinegra. El vocero Marcos Vázquez descartó la búsqueda de un reemplazo hasta finalizar el torneo.