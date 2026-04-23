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Golpe para Alajuelense: Machillo pierde a una de sus figuras para la última fecha del Clausura 2026

Más allá de la alegría por la goleada ante Puntarenas, Machillo Ramírez tiene un fuerte dolor de cabeza por la ausencia de una figura de Alajuelense.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

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Machillo Ramírez pierde una pieza clave.
© Teletica.Machillo Ramírez pierde una pieza clave.

La goleada de Liga Deportiva Alajuelense sobre Puntarenas FC por 5-2 en el Morera Soto dejó algo más que tres puntos: le devolvió la ilusión a un equipo que se resiste a quedarse afuera del Clausura 2026. Con ese resultado, el conjunto dirigido por Óscar Ramírez llega a la última jornada con vida, aunque dependiendo no solo de sí mismo para meterse en los playoffs.

El escenario es claro y exigente. La Liga necesita ganarle a Municipal Liberia y esperar que Guadalupe FC haga lo propio ante Club Sport Cartaginés. Una combinación que mantiene al equipo en carrera en la tabla de posiciones del Clausura 2026, pero que también eleva la presión a un nivel máximo en una definición que promete ser de alto voltaje.

Sin embargo, cuando todo parecía acomodarse en lo anímico, llegó una noticia que vuelve a encender las alarmas en el entorno manudo. Según informó Kevin Jiménez, una de las piezas más importantes del equipo no estará disponible para ese partido decisivo, en un momento donde cada detalle puede inclinar la balanza.

¿Cuál es la baja que tendrá Alajuelense?

Se trata de Alexis Gamboa, quien arrastra una situación física que ya venía generando preocupación. El defensor jugó el clásico nacional lesionado, en un contexto donde el equipo no tenía muchas alternativas en esa posición. Forzó su presencia en un partido clave, pero el costo terminó siendo alto.

Alexis Gamboa no podrá estar ante Liberia.

Alexis Gamboa no podrá estar ante Liberia.

El diagnóstico es claro: Gamboa debería haberse perdido el resto de la fase regular. Aun así, decidió estar, evidenciando el compromiso con el equipo en un momento crítico. Pero ahora, con la realidad por delante, volvió a quedar fuera y no llegará en condiciones para la última fecha, justo cuando la Liga más lo necesita.

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Para Machillo Ramírez, la baja no es menor. Gamboa se había consolidado como un pilar en la defensa, aportando solidez en un tramo donde el equipo necesitaba estabilidad. Su ausencia obliga a reconfigurar una última línea que ya venía golpeada y que ahora tendrá que responder en el partido más importante del semestre.

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En Alajuelense la ilusión convive con la preocupación. El equipo llega con opciones, pero también con un golpe sensible que complica el panorama. En una definición donde todo puede cambiar en 90 minutos, la ausencia de Alexis Gamboa aparece como ese detalle que, en el fútbol, muchas veces termina marcando la diferencia entre seguir soñando o quedarse en el camino.

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Datos Claves

  • Alajuelense derrotó 5-2 a Puntarenas FC para mantener opciones de clasificar al Clausura 2026.
  • El defensor Alexis Gamboa será baja definitiva para el último partido contra Municipal Liberia.
  • La Liga requiere vencer a Liberia y que Guadalupe FC derrote al Cartaginés para clasificar.

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