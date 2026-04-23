El nombre de Joaquín Alonso Hernández ha sido uno de los temas de conversación en los últimos días. El delantero de Municipal Liberia está haciendo un gran papel en este Clausura 2026 y todavía se desconoce cuál será su equipo en la próxima temporada.

A pocas semanas de que finalice el campeonato nacional, el nacionalizado mexicano recibió el interés real de Cartaginés y también del Sporting. Alajuelense preguntó por su situación, pero no ofertó. En cambio, el Deportivo Saprissa no realizó ningún contacto.

El hecho de que Hernández no entre en el radar de Saprissa le hace ruido a Luis García, agente del futbolista de Liberia. El representante no comprende por qué no tuvo ningún llamado desde Tibás y habló sobre un tema que nunca se había puesto en debate.

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García se preguntó por qué Saprissa no lleva a futbolista mexicanos. “Saprissa se me ha hecho muy sorpresivo, no sé si tengan normas de no aceptar mexicanos porque pasan muchos y nunca les dan interés y han hecho un buen trabajo“, comentó en Teletica.

La presencia de los mexicanos en los grandes de Costa Rica

El agente de Alonso Hernández tiene razón. En la historia de Saprissa no hay registros prácticamente de futbolistas mexicanos, mientras muchos otros equipos de Costa Rica los reciben con los brazos abiertos. Un caso recordado es el del portero Luis Michel, que llegó desde Guadalajara.

Luis Michel, mexicano que jugó en Saprissa. Foto: La Nación

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Sólo en la actualidad, Alajuelense tiene a Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar. Herediano cuenta con Everardo Rubio, Sergio Rodríguez y Tepa González, mientras que Cartaginés dispone de Diego González. Sin mencionar a todos los que pasaron a lo largo de la historia de cada club.