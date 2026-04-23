Jugó en México, es una de las figuras del Clausura 2026 y reveló que estuvo cerca de Saprissa: “Se cayó al final”

En medio del Clausura 2026, donde Deportivo Saprissa vuelve a ser protagonista en la pelea por el título, salió a la luz una historia que deja una sensación inevitable: lo que pudo haber sido y no fue. Porque mientras el equipo morado ajustaba su plantel para el torneo pasado, hubo una negociación avanzada que, por detalles mínimos, terminó cayéndose en el último momento.

Durante semanas, en silencio, el club de Tibás trabajó en la posibilidad de sumar un arquero extranjero que llegara a competir por el puesto. Las gestiones avanzaron, hubo acercamientos concretos y todo parecía encaminado. Sin embargo, cuando el acuerdo estaba prácticamente cerrado, apareció un obstáculo que terminó cambiando el rumbo de la historia: el tema de las plazas de extranjero.

¿Quién es el jugador de Saprissa que casi firma?

Recién ahora se conoció quién era ese nombre que estuvo tan cerca de vestirse de morado. Se trata de Antonny Monreal, actual figura de Municipal Liberia, quien confirmó que el interés existió y que la negociación estuvo a punto de concretarse.

“El acercamiento con Saprissa existió para el torneo pasado. Estuve a nada, la negociación estuvo muy avanzada se cayó al final por un tema de plaza de extranjero“, contó el portero en entrevista con Radio Extra.

El detalle no es menor. En un fútbol donde las regulaciones sobre cupos internacionales condicionan las decisiones, Saprissa tuvo que dar marcha atrás en una operación que parecía cerrada. Y ese giro terminó siendo determinante, no solo para el club, sino también para el propio jugador, que continuó su camino sin moverse de Liberia.

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Lejos de ser un retroceso, esa continuidad terminó beneficiando al arquero mexicano. Con confianza y minutos, se consolidó como una de las grandes figuras del campeonato, siendo clave en el rendimiento de un equipo que se transformó en una de las sorpresas del torneo. Su nivel no pasó desapercibido y hoy es uno de los nombres más destacados del Clausura.

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Pero Monreal también dejó claro que Saprissa no fue la única puerta que se abrió en su carrera. “Gracias a Dios hemos tenido opciones y acercamientos, no solamente de Saprissa”, agregó, dejando entrever que su nombre ya venía siendo seguido desde distintos mercados, incluso antes de este momento de explosión.

Datos Claves

El portero Antonny Monreal confirmó que estuvo a punto de fichar con Deportivo Saprissa .

confirmó que estuvo a punto de fichar con . La negociación se canceló al final por un problema con las plazas de extranjero .

. Monreal se mantuvo en Municipal Liberia, consolidándose como figura destacada del Clausura 2026.