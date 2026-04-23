“Lo manejamos”: Machillo Ramírez sorprendió al responder sobre su futuro tras la victoria de Alajuelense

La goleada de Liga Deportiva Alajuelense sobre Puntarenas FC por 5-2 en el Morera Soto volvió a meter a la Liga en la pelea por los playoffs del Clausura 2026, pero dejó una escena que fue incluso más comentada que el resultado. Porque mientras el equipo celebraba seguir con vida, todas las miradas apuntaron a Óscar Ramírez y a una pregunta que nadie dejó de hacerse: ¿qué pasará con su futuro?

El contexto es tan claro como tenso. Alajuelense necesita ganarle a Municipal Liberia en la última fecha y esperar que Guadalupe FC derrote a Club Sport Cartaginés para meterse entre los cuatro mejores de la tabla de posiciones del Clausura 2026. Un cierre al límite, donde cada resultado puede cambiar el destino del equipo y también el del propio Machillo.

En conferencia de prensa, el foco dejó de estar en lo futbolístico por un momento. Los periodistas insistieron una y otra vez sobre su continuidad, conscientes de que el contrato del entrenador entra en su recta final y que los rumores de salida vienen creciendo desde hace semanas. Sin embargo, la respuesta no fue la que muchos esperaban.

¿Qué respondió Machillo Ramírez sobre su futuro?

Lejos de extenderse o profundizar, Óscar Ramírez optó por un tono inusualmente breve: “Es un tema que ahora no quiero tocar. El cariño con la afición es mutuo, veremos qué pasa en el futuro (sobre renovación), es algo que lo manejamos a lo interno”.

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La frase no hizo más que alimentar la incertidumbre. En un momento donde cada palabra pesa, el hecho de que Machillo evite profundizar en su futuro se interpreta como una señal de que las decisiones importantes ya están en marcha, pero todavía no están listas para salir a la luz. Y en Alajuelense, eso siempre genera ruido.

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Más allá de eso, el entrenador intentó devolver el foco a lo inmediato. “El mensaje es luchar hasta el final, buscaremos ganar y ver qué sucede”, agregó, dejando en claro que el equipo todavía tiene un objetivo por delante. Una forma de cerrar filas en lo deportivo, aunque el tema de su continuidad siga flotando en el ambiente.

ver también Golpe para Alajuelense: Machillo pierde a una de sus figuras para la última fecha del Clausura 2026

Así, mientras la Liga se prepara para un partido decisivo, el futuro de Óscar Ramírez se mantiene en una zona gris. No hay confirmaciones, pero tampoco certezas de continuidad. Y en ese equilibrio inestable, cada resultado puede terminar inclinando la balanza de una historia que, por ahora, se sigue manejando puertas adentro.

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Datos Claves

Óscar Ramírez evitó confirmar su renovación con Alajuelense tras la victoria ante Puntarenas FC.

evitó confirmar su renovación con tras la victoria ante Puntarenas FC. El equipo necesita vencer a Municipal Liberia y que Guadalupe FC gane para clasificar.

y que gane para clasificar. La continuidad de Ramírez se definirá de forma interna al finalizar el Clausura 2026.