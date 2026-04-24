El Bolillo Gómez sorprende al llamar legionarios en la nueva convocatoria de El Salvador

La Selección de El Salvador continúa afinando detalles en su proceso rumbo a nuevos retos internacionales y cumplirá su cuarto microciclo de trabajo en 2026 bajo la dirección de Hernán Darío “Bolillo” Gómez. Esta etapa se desarrollará del 27 al 29 de abril en San Antonio, Texas, como parte de la planificación del cuerpo técnico para fortalecer la idea de juego.

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El trabajo iniciará desde el domingo 26 de abril, cuando el plantel se concentre en la Villa Selecta a las 20:00 horas. Posteriormente, el grupo realizará una sesión de entrenamiento matutina antes de viajar al mediodía hacia Estados Unidos, donde continuará con su preparación.

Un amistoso para seguir evaluando jugadores

Durante su estadía, la azul y blanco disputará un partido amistoso frente a The Dreams F.C., programado para el 28 de abril a las 19:00 horas en el UTSA Park West Athletics Complex. Este compromiso corresponde a la Copa Internacional San Antonio 2026 y se jugará a puerta cerrada, lo que permitirá al cuerpo técnico trabajar con mayor discreción.

Para este microciclo, el seleccionador ha convocado a 19 futbolistas, combinando talento del fútbol local con algunos legionarios, en una clara intención de ampliar el universo de jugadores y evaluar variantes en cada línea del campo.

En la portería destacan nombres como Sergio Sibrián y Geonathan Barrera, mientras que en defensa se mezcla experiencia y juventud con elementos que han sido constantes en sus clubes. El mediocampo y el ataque también presentan opciones interesantes que buscan consolidarse dentro del proceso.

Este nuevo ciclo de trabajo representa una oportunidad clave para que varios jugadores levanten la mano y se ganen un lugar en futuras convocatorias, en un proyecto que apunta a competir en torneos como la Liga de Naciones, Copa Oro y las próximas eliminatorias mundialistas.

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Convocados de El Salvador

Porteros:

Sergio Sibrián (Inter F.A.)

(Inter F.A.) Geonathan Barrera (Dorados de Sinaloa)

Defensas:

Rudy Clavel (FAS)

(FAS) Jorge Cruz (FAS)

(FAS) Julio Sibrián (Águila)

(Águila) Alejandro Henríquez (Alianza)

(Alianza) Diego Flores (Firpo)

(Firpo) Jeferson Valladares (Municipal Limeño)

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Mediocampistas:

José Portillo (FAS)

(FAS) Mauricio Cerritos (Firpo)

(Firpo) Marcelo Díaz (Águila)

(Águila) Gabriel Arnold (L.A. Galaxy)

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Extremos:

Jairo Henríquez (Inter F.A.)

(Inter F.A.) Nelson Díaz (Firpo)

(Firpo) Kevin Reyes (Metapán)

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Delanteros: