Machillo Ramírez lo borró, se fue de Alajuelense y ahora reconoció que no se muere por volver: “No hay mucha diferencia”

La noche en el Morera Soto dejó una goleada que mantiene con vida a Liga Deportiva Alajuelense en el Clausura 2026, pero también una historia paralela que no pasó desapercibida. Porque en medio del 5-2 ante Puntarenas FC, hubo un protagonista inesperado que terminó llevándose parte de los focos con un mensaje que sacude el entorno manudo.

¿Quién es el ex Alajuelense que no está entusiasmado con volver?

El último gol del partido, el descuento chuchequero, lo marcó Farbod Samadian, un jugador que todavía pertenece a la Liga pero que hoy defiende los colores de Puntarenas tras haber sido cedido a préstamo a inicios de este año. Un detalle que le dio un condimento especial a la anotación, sobre todo por lo que representa su historia reciente con el club rojinegro.

A comienzos de temporada, Óscar Ramírez fue claro con el lateral: no iba a ser tomado en cuenta dentro del plantel principal. Sin demasiadas vueltas, la decisión lo empujó a buscar minutos en otro equipo, y así recaló en Puntarenas, donde encontró el espacio que no tenía en Alajuelense para seguir desarrollándose.

Por eso, cuando el destino lo puso frente a frente con el club dueño de su ficha, la escena tenía todos los ingredientes para una reacción emotiva. Sin embargo, lo que vino después sorprendió a más de uno. Tras el partido, Samadian fue consultado por su gol y por lo que significaba convertirle a la Liga, y su respuesta rompió con cualquier expectativa.

“Me tocó marcar el gol contra el equipo dueño de mi ficha, no celebro, pero no hay mucha diferencia entre cualquier otro equipo”, soltó, dejando una frase que rápidamente empezó a generar ruido. Pero no se quedó ahí. En la misma línea, profundizó aún más su postura y dejó claro cómo vive su presente lejos de Alajuelense.

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“Te soy sincero no es como que lo estoy tratando de hacer bien para volver. Quiero llegar a mi máximo potencial y solo tengo que pensar en lo que hago en mi club, que es Puntarenas”. Un mensaje directo, sin rodeos, que deja en evidencia que su foco hoy está completamente puesto en su realidad actual y no en un posible regreso.

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En un club como Alajuelense, donde cada detalle se analiza con lupa, este tipo de declaraciones no pasan inadvertidas. Más aún cuando se trata de un jugador que fue apartado por decisión técnica y que ahora responde con rendimiento y palabras que marcan una postura clara.

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Datos Claves

Farbod Samadian , jugador cedido por la Liga, anotó un gol en la derrota de Puntarenas.

, jugador cedido por la Liga, anotó un gol en la derrota de Puntarenas. El técnico Óscar Ramírez descartó al lateral del plantel principal a inicios de esta temporada.

descartó al lateral del plantel principal a inicios de esta temporada. El defensa afirmó que no busca destacar para volver a Alajuelense tras ser apartado.