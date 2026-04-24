Ganó la 31, Machillo Ramírez lo limpió y ahora podría volver en plena crisis de Alajuelense: “Me siento mejor”

La noche del jueves, en la victoria 5-2 de Liga Deportiva Alajuelense ante Puntarenas FC, Doryan Rodríguez hizo valer la “ley del ex” y le marcó al equipo dueño de su ficha.

Con este resultado, el cuadro dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez ganó algo de oxígeno de cara a la última fecha, donde sigue dependiendo de un verdadero milagro para clasificar. Por su parte, el conjunto chuchequero ya está matemáticamente eliminado del torneo.

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¿Doryan Rodríguez regresa a la Liga?

Al terminar el encuentro, el delantero de 23 años fue consultado sobre la posibilidad de regresar a Alajuela de cara a la segunda mitad de 2026. Aunque se mostró muy a gusto en el Puerto (donde tiene contrato hasta fin de año), señaló que si la dirigencia y el cuerpo técnico consideran necesario su regreso, deberá volver a enfundarse el uniforme rojinegro.

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“Tengo contrato hasta diciembre, no hemos hablado entre las partes, sí saben que estoy feliz acá, tengo el ritmo que a uno como jugador le gusta, me han dado confianza, me siento importante, estoy feliz, pero ya eso no depende de mí, depende de las personas que toman decisiones, pero estoy aquí para hacer lo que el club necesite”, aseguró Doryan Rodríguez.

“Ahora me siento con confianza”

Habrá que ver si en el mercado de fichajes que está a punto de comenzar la gerencia deportiva manuda se mueve para finalizar el préstamo del goleador antes de tiempo. De ser así, Doryan avisó que llegaría en una mejor versión que la que se le vio en 2025.

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“La lesión en Sporting FC hizo que volviera a la Liga sin minutos, estuve un tiempo sin jugar y ahora me siento con confianza; en la parte mental también me siento mejor, porque estaba un poco mal al no poder jugar”, explicó el delantero, que registra cuatro goles y una asistencia en lo que va del certamen.

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El presente de Rodríguez lo perfila como una pieza que podría llegar a ser muy útil en Alajuelense para el próximo semestre. Su regreso le daría al equipo una alternativa para acompañar a Ronaldo Cisneros, especialmente en vista de que el rendimiento de Ángel Zaldívar ha estado muy por debajo de las expectativas de los liguistas.

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En síntesis

Doryan Rodríguez le anotó al club dueño de su ficha en la derrota 5-2 de Puntarenas.

El delantero dejó la puerta abierta para regresar a Alajuelense si la dirigencia decide interrumpir su préstamo.

Tras superar una lesión y recuperar ritmo en el Puerto, asegura estar en una mejor versión mental y física.