“Es una banda de vagos”: Honduras, Panamá y El Salvador se burlan sin piedad de Costa Rica tras el 5-0 ante Irán

El descalabro de la Selección de Costa Rica este martes en Turquía traspasó rápidamente las fronteras para convertirse en la comidilla de toda la prensa de Centroamérica.

La Tricolor sufrió una humillante derrota por 5-0 ante Irán, dejando una imagen sumamente pobre en el terreno de juego. Como era de esperarse, los comunicadores de los países vecinos no dejaron pasar la oportunidad para hacer leña del árbol caído, desatando una ola de críticas despiadadas hacia el equipo dirigido por Fernando “Bocha” Batista.

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Ecos desde Honduras y El Salvador

Uno de los más feroces con sus comentarios fue Gustavo Roca, periodista de Honduras. A través de su cuenta de X (antes Twitter), donde acumula casi 20 mil seguidores, el comunicador catracho disparó sin ningún tipo de filtro contra la actuación de los costarricenses.

“RIDICULIZADOS Y ULTRAJADOS… dan pena. Costa Rica cayó 5-0 contra Irán, que tuvo que parar la paliza en la manita porque los ticos no tuvieron reacción alguna. El partido estaba diseñado para un 10-0 como mínimo, pero los iraníes tuvieron compasión del Bocha Batista y sus humildes muchachos. ¡LA PEOR COSTA RICA DE TODOS LOS TIEMPOS!“.

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Minutos más tarde, desde El Salvador, el comunicador Rodrigo Veils hizo lo propio. Aunque con un tono un poco más analítico, su mensaje fue igualmente lapidario respecto al estancamiento que vive el fútbol tico en los últimos años.

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“Lo de Costa Rica demuestra que la historia sola no alcanza. Por más tradición y buenos Mundiales que hayas tenido, si no se trabaja, no se invierte en bases y no se evoluciona constantemente, tarde o temprano te quedas atrás. El fútbol cambia todos los años y quien no se adapta, pierde terreno…”.

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“Es una banda de vagos”

El festín a costa del desastre de La Sele no podía estar completo sin la infaltable participación de José Miguel Domínguez, conocido en las redes sociales como “Chepe Bomba”, quien desde Panamá dictó su sentencia:

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“Costa Rica cayó en la autocomplacencia por años y el precio es caro. Están a años luz de Panamá a nivel de selecciones nacionales. Nadie corre, nadie mete, F en todo. Fútbol infumable. No es ni la sombra del 2014. Es una banda de vagos”.

En síntesis

-Periodistas de Honduras, El Salvador y Panamá destrozaron a la Sele tras el 5-0 ante Irán.

–Desde El Salvador señalaron que la “historia mundialista” ya no alcanza y que Costa Rica se quedó atrás por no invertir en sus bases ni evolucionar.

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–El polémico “Chepe Bomba” afirmó que Costa Rica es hoy una “banda de vagos” y que Panamá está actualmente a “años luz” del nivel de la Tricolor.