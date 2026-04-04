Impacto en Concacaf: la Copa Oro 2027 podría sumar 8 selecciones más y estos son los posibles invitados

El panorama del fútbol regional podría estar a punto de sufrir una transformación que afectaría el futuro de las selecciones de Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Según reveló el reconocido insider del área, Edgar Concacaf, las altas esferas de la Concacaf están planeando un cambio masivo para la próxima edición de la Copa Oro.

“Se han mantenido conversaciones internas dentro de la Concacaf para ampliar la Copa Oro de 16 a 24 naciones para la edición de 2027“, informó en sus redes sociales. Así, el tradicional certamen podría mutar hacia un formato mucho más globalizado tras el Mundial de 2026.

Tweet placeholder

ver también ¿Hay quien supere a Keylor Navas? Estos son los jugadores más caros en la historia de cada país de Centroamérica

El primer invitado confirmado a la Copa Oro 2027

La puerta a esta internacionalización ya está abierta y tiene un primer ocupante confirmado que aporta un enorme peso financiero: Arabia Saudita tiene su participación asegurada en el torneo gracias a los multimillonarios acuerdos de patrocinio que la confederación firmó con el Fondo de Inversión Pública (PIF) y Aramco.

Los saudíes ya participaron de la Copa Oro 2025.

La presencia del conjunto saudí marca la pauta de lo que busca la dirigencia de Concacaf, encabezada por Victor Montagliani: inyectar capital extranjero y elevar el perfil mediático de una competición que a menudo sufre de un desnivel muy marcado en su fase de grupos.

Publicidad

Publicidad

Los otros posibles candidatos

Con ocho nuevos cupos disponibles en este hipotético escenario de 24 equipos, el negocio de la Concacaf apunta a no rellenar esos espacios exclusivamente con selecciones de menor rango del Caribe o Centroamérica, sino con invitados de otras latitudes que garanticen estadios llenos y jugosos contratos de televisión.

El primer gran caladero para buscar estos invitados de lujo es, sin lugar a dudas, Sudamérica. La estrecha alianza estratégica que mantienen la Concacaf y la Conmebol, y que ya dio frutos concretos con la organización conjunta de la Copa América 2024 y la Copa Oro Femenina, convierte a las selecciones menores del continente meridional en candidatas ideales.

Publicidad

Victor Montagliani apunta a globalizar la Copa Oro (Getty Images).

Publicidad

Por otro lado, la confederación podría profundizar sus lazos con Asia siguiendo la exitosa ruta comercial que ya exploraron en el pasado con Qatar. En este escenario, selecciones de la talla de Japón o Corea del Sur asoman como opciones sumamente atractivas, ya que representan mercados televisivos inmensos y podrían ver con buenos ojos una gira competitiva de verano en Norteamérica.

Publicidad

ver también De nuevo en el CAR: Bryan Oviedo vuelve a acercarse a Alajuelense mientras decide si se retira a los 36 años

Asimismo, tampoco puede descartarse tentar a alguna selección europea de segundo o tercer escalón que quede libre en su calendario continental para darle aún más prestigio al torneo.

En síntesis

Expansión masiva: Según la primicia de Edgar Concacaf, existen conversaciones internas avanzadas para que el torneo pase de 16 a 24 selecciones en la edición de 2027.

Publicidad

Publicidad

Invitados de peso: Tras el acuerdo con el fondo árabe PIF, la selección de Arabia Saudita ya está confirmada. Se especula que los nuevos cupos se llenarían con potencias de Conmebol (Colombia o Ecuador) y Asia (Japón o Corea del Sur) para elevar el nivel y la taquilla.

Negocio post-Mundial: La Concacaf busca capitalizar la infraestructura y el auge futbolístico que dejará el Mundial 2026 en Norteamérica, convirtiendo la Copa Oro en un evento de alcance global y mayor atractivo televisivo.