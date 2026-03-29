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Habrá limpieza en Saprissa: Erick Lonnis no se lo guarda y manda un aviso que impacta en el camerino

El encargado del Comité Deportivo de Saprissa habló sobre los jugadores que terminan contrato a mitad de año.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El directivo se anticipa al mercado de fichajes.
© Prensa SaprissaEl directivo se anticipa al mercado de fichajes.

A dos meses de que finalice el campeonato nacional, el Deportivo Saprissa tendrá que dialogar con varios futbolistas, que terminan su contrato el próximo 30 de junio, para determinar qué decisión tomarán con respecto a la siguiente temporada.

Recientemente, Saprissa llegó a un acuerdo para extender el vínculo de Ariel Rodríguez, quien renovará por un año. Además, hay otros cuatro futbolistas que todavía no saben qué pasará con su futuro: estos son Mariano Torres, Ricardo Blanco, Marvin Loría y Deyver Vega.

El encargado de sentarse a negociar con estos jugadores es Erick Lonnis, encargado del Comité Deportivo. En la previa del partido del Monstruo frente a Liberia por las semifinales de vuelta del Torneo de Copa, el dirigente morado hizo mención a estas situaciones.

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Le preguntaron si le renovarán a todos y fue contundente: “No, no, es imposible en un club renovar a todos. Hay que ver a cada uno en su momento. Tenemos que ser realistas, uno tiene que buscar lo mejor para el club. Algunas veces lo mejor es renovar, otras veces no. Buscar y mejorar el promedio de edad. Los clubes siempre cambian. Estamos para hacer un club competitivo“.

¿Mariano Torres renovará con Saprissa?

Después de esta respuesta, una de las inquietudes fue sobre la continuidad de Mariano Torres, capitán y emblema del conjunto tibaseño. Lonnis destacó que en este caso hay una situación emocional e histórica por todo lo que representa el argentino.

Sin embargo, no dio certezas sobre si seguirá vistiendo la camiseta de Saprissa, ya que comentó que todavía deben conversar con él y su representante. Este domingo, el capitán volvió a ser titular por el Torneo de Copa en busca de la clasificación a la final.

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En resumen

  • Ariel Rodríguez renovó su contrato con el Deportivo Saprissa por un año adicional.
  • Los contratos de Mariano Torres, Blanco, Loría y Vega finalizan el 30 de junio.
  • Erick Lonnis, del Comité Deportivo, lidera las negociaciones para definir la plantilla del club.

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