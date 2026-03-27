Uno tiene un pie afuera: las cuatro figuras de Saprissa que quedan libres en junio y aún no renuevan

Mientras Hernán Medford intenta mantener al equipo enfocado en la recta final del Clausura 2026, la directiva del Deportivo Saprissa debe definir el futuro de varios nombres cuyos contratos expiran a mediados de año.

Con el caso del goleador Ariel Rodríguez ya resuelto y su renovación asegurada, la lupa se posa ahora sobre otros cuatro futbolistas que todavía no han puesto la firma.

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En Fútbol Centroamérica repasamos quiénes son las cuatro figuras del plantel morado que entran en la zona de definición y se juegan su continuidad en las próximas semanas:

Mariano Torres

Es el caso que acapara absolutamente todos los focos. El gran capitán e ídolo indiscutido de la institución termina su vínculo en junio. A sus 38 años, cada cierre de semestre se convierte en un misterio sobre si finalmente colgará los botines o si decidirá firmar por seis meses más. Su futuro es la gran incógnita de la “Cueva”.

El futuro de Mariano Torres tiene en vilo a los morados (Saprissa).

Ricardo Blanco

Un hombre de mil batallas con la camiseta morada. Su experiencia es innegable, pero en la recta final de su carrera necesita demostrarle a Medford que todavía tiene la intensidad física necesaria para competir al máximo nivel y ganarse una nueva extensión de contrato.

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Ricardo Blanco renovó a principios de 2025, pero solo por seis meses (Saprissa).

Deyver Vega

El extremo no pisa la cancha desde agosto de 2025 debido a un calvario con los problemas en su rodilla. Si bien existe la esperanza de que regrese para el cierre del Clausura, el tiempo es su peor enemigo: es muy difícil que tenga los minutos y las oportunidades suficientes para demostrar que está apto para una renovación.

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Deyver Vega aún no está listo para jugar (Saprissa).

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Marvin Loría

El mediocampista tiene un pie y medio afuera de la institución. La falta de minutos en el terreno de juego y, sobre todo, la absoluta ausencia de contactos por parte de la directiva para acercar posiciones —algo que ya fue confirmado públicamente por su propio agente— dejan en evidencia que su ciclo en Tibás está prácticamente terminado.

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Marvin Loría se acerca a la salida del club morado (Saprissa).

En síntesis

Mariano Torres termina en junio y mantiene en vilo a todo Saprissa con la decisión sobre su posible retiro o renovación.

Ricardo Blanco debe probar su vigencia, mientras que la inactividad de Deyver Vega (lesionado desde agosto de 2025) lo deja casi sin margen para mostrarse.

Marvin Loría tiene un pie y medio afuera del club; su propio agente confirmó que no hubo acercamientos de la directiva para renovar.

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