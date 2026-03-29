Pieza clave para Hernán Medford pone en alerta a Saprissa: “Me salió una oportunidad de irme”

El Deportivo Saprissa afronta hoy un partido decisivo para definir si logra meterse en la final del Torneo de Copa. El conjunto dirigido por Hernán Medford buscará hacer valer su localía frente a Liberia, luego del empate 1-1 registrado en el encuentro de ida.

Sobre este presente morado, una figura importante del entorno de Medford generó inquietud dentro del club al admitir que tuvo sobre la mesa una posibilidad de marcharse. Esa revelación encendió las alertas en Saprissa, justo en un momento clave de la temporada.

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¿Qué pieza clave de Hernán Medford encendió las alarmas en Saprissa?

Se trata de Geiner Segura, asistente técnico de Hernán Medford, cuyas recientes declaraciones llamaron la atención en Saprissa al revelar que en algún momento tuvo la posibilidad de salir al extranjero, aunque finalmente decidió seguir en el club.

Aun así, dejó claro que se siente plenamente cómodo en su rol dentro del cuerpo técnico de Hernán Medford, comprometido con el proyecto y disfrutando de esta etapa, por lo que su permanencia responde a una decisión tomada con calma y pensando en lo mejor para su carrera.

Geiner Segura – Deportivo Saprissa

“Estoy plenamente feliz, en un buen cuerpo técnico, disfruto de todo este proceso, disfruto estar en Saprissa, tengo mucho compromiso. A mí me salió una oportunidad para irme al extranjero y era un equipo grande también (Managua FC de Nicaragua) pero al final empecé a analizar las cosas bien, y al final tomé la decisión de quedarme en Saprissa“, comentó Geiner Segura en una entrevista con José Alfaro en su canal de Youtube.

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Recordemos que la información inicialmente sobre este interés del Managua FC por obtener los servicios de Geiner Segura, la había brindado el periodista Kevin Jiménez en su cuenta oficial de TikTok.

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Geiner Segura dejó el panorama claro en Saprissa

En definitiva, aunque apareció una oferta desde Nicaragua que pudo cambiar el panorama, Geiner Segura optó por seguir en Tibás, dejando claro que se siente identificado con el proyecto y con ganas de continuar.

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Datos claves

Geiner Segura fue la pieza clave que encendió las alarmas en Saprissa , luego de revelar que tuvo una oportunidad para salir del club.

, luego de revelar que tuvo una oportunidad para salir del club. Existió una oferta desde Nicaragua , específicamente el interés de Managua FC , que pudo cambiar su futuro inmediato.

, específicamente el interés de , que pudo cambiar su futuro inmediato. Segura decidió quedarse en Saprissa, dejando claro que se siente cómodo, identificado con el proyecto y con ganas de continuar.