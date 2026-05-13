Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Alajuelense

Agente de Saturnino Cardozo cuenta la verdad sobre la negociación con Alajuelense y por qué descartaron al DT paraguayo

Luego de que se confirmara que Saturnino Cardozo no llegara a Alajuelense, el agente del DT salió a decir toda la verdad.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Esto le dijeron desde Alajuelense a Saturnino Cardozo.
© Gemini.Esto le dijeron desde Alajuelense a Saturnino Cardozo.

La elección del nuevo entrenador en Liga Deportiva Alajuelense entró en su tramo final, pero no sin antes dejar una de las novelas más comentadas del mercado. Uno de los nombres que parecía tomar fuerza en las últimas semanas era el de Saturnino Cardozo, sin embargo, su camino hacia el banquillo rojinegro terminó de forma inesperada.

Tras la salida de Óscar Ramírez, la Liga inició un proceso de análisis con varios candidatos, entre ellos el actual técnico de Municipal Liberia, quien venía de meter al equipo en semifinales en torneos consecutivos y consolidar un proyecto competitivo.

Incluso, el propio gerente deportivo, Carlos Vela, había reconocido públicamente que Cardozo era una de las opciones que estaban sobre la mesa. Eso sí, en aquel momento también dejó claro que respetaban el contexto del paraguayo, que seguía compitiendo con Liberia en instancias decisivas.

Pero mientras el torneo avanzaba, en la Liga también lo hacía la toma de decisiones. Y fue a inicios de esta semana cuando el panorama cambió por completo. Desde el entorno del técnico confirmaron que Alajuelense lo descartó a Saturnino.

¿Qué le dijeron desde Alajuelense a Saturnino Cardozo?

La versión llegó de la mano de Luis García, representante del estratega, en entrevista con La Nación: “El profe Cardozo solamente era una opción en Liga Deportiva Alajuelense, nunca se mandó oferta ni propuesta formal. Solo nos informaron que ya no sería el candidato más fuerte para estar al final en la discusión con la directiva”.

Saturnino Cardozo fue descartado por Alajuelense. (Foto: La Nación)

Saturnino Cardozo fue descartado por Alajuelense. (Foto: La Nación)

Publicidad

La declaración dejó en evidencia que, más allá del interés inicial, la negociación nunca llegó a una instancia concreta. No hubo cifras sobre la mesa ni un acercamiento formal que permitiera avanzar en la contratación.

Esto también explica por qué el técnico paraguayo nunca tomó una postura pública sobre el tema y se mantuvo enfocado en su trabajo con Liberia, evitando alimentar rumores en un momento clave de la temporada.

Publicidad
“Acuerdo verbal”: Saturnino Cardozo definió su futuro en Costa Rica tras negociar con Liberia y Alajuelense

ver también

“Acuerdo verbal”: Saturnino Cardozo definió su futuro en Costa Rica tras negociar con Liberia y Alajuelense

En Alajuelense, la decisión de descartar a Cardozo marca una señal clara: el club apostará por un perfil extranjero con características distintas, en busca de un cambio de rumbo tras un semestre irregular.

Mientras tanto, el futuro del paraguayo parece encaminarse nuevamente hacia Liberia. A pesar de contar con otras opciones en el extranjero, el técnico se siente cómodo en Costa Rica y no vería con malos ojos continuar su proceso en el club pampero.

Publicidad

Datos Claves

  • Saturnino Cardozo fue descartado como candidato para dirigir a la Liga Deportiva Alajuelense.
  • El club nunca envió una oferta ni propuesta formal al entrenador paraguayo.
  • Cardozo continúa actualmente como el director técnico del equipo Municipal Liberia.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alajuelense tiene a sus dos candidatos para DT
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense tiene a sus dos candidatos para DT

Alajuelense ya tiene fecha para la llegada de Saturnino
Costa Rica

Alajuelense ya tiene fecha para la llegada de Saturnino

No es John Paul Ruiz: futbolista de Liberia “regresa a Alajuelense” y se podría reencontrar con Saturnino Cardozo
Liga Deportiva Alajuelense

No es John Paul Ruiz: futbolista de Liberia “regresa a Alajuelense” y se podría reencontrar con Saturnino Cardozo

Mientras en Alajuelense confirman charlas, Saturnino Cardozo evitó el tema
Liga Deportiva Alajuelense

Mientras en Alajuelense confirman charlas, Saturnino Cardozo evitó el tema

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo