Enfrentó a Liverpool y Bayern Munich, pero la afición que realmente lo intimidó fue la de Saprissa: “Solo se piensa en salir vivo”

A lo largo de su ilustre carrera, Landon Donovan, el “Capitán América”, se plantó en los escenarios más imponentes del fútbol mundial. Visitó el Estadio Azteca, sintió la presión en el Cuscatlán de El Salvador y, durante su paso por la Premier League y la Bundesliga, pisó templos sagrados como Anfield ante el Liverpool o el Allianz Arena frente al Bayern Munich.

Sin embargo, al repasar los ambientes más hostiles que experimentó como futbolista profesional, el histórico goleador de Estados Unidos no dudó en colocar a uno por encima de todos: el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

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El infierno morado en la Concachampions

Donovan sufrió en carne propia el peso de “La Cueva” de Tibás cuando visitó al Deportivo Saprissa vistiendo la camiseta de Los Ángeles Galaxy por la Copa de Campeones de la Concacaf en 2006.

La Cueva es un escenario verdaderamente intimidante (Saprissa).

En aquella serie de cuartos de final, el Monstruo hizo valer su localía y eliminó al gigante de la MLS en un agónico partido que se definió con unmarcador de 3-2 en tiempos extra, dejando al delantero perplejo ante la asfixiante presión del entorno.

“Es una experiencia aterradora”

Al analizar por qué el reducto del Saprissa era tan hostil en comparación con otros grandes escenarios del mundo, el ex Everton recordó: “Los fanáticos estaban hasta cuatro horas antes del partido y el estadio estaba lleno, completamente repleto, ellos brincaban y cuando estábamos cambiándonos en los vestidores todo se movía se sentía como un terremoto“.

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Donovan nunca pudo ganar en La Cueva (LA Galaxy).

“Cuando estás ahí la mente se asusta, en retrospectiva no hay nada en deportes que emule eso. Pasa en algunos estadios del mundo. Ahí nunca pudimos ni empatar, nada, solo se piensa en salir vivo”, sentenció Donovan.

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Viniendo de un jugador acostumbrado a los focos de la élite y a chocar contra los clubes más poderosos de Europa, las palabras del “Capitán América” validan la reputación de “La Cueva” como uno de los recintos más intimidantes del planeta.

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En síntesis

-A pesar de haber jugado en estadios míticos ante gigantes europeos, el estadounidense asegura que nada fue tan intimidante como visitar “La Cueva”.

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–La experiencia que más lo marcó a nivel de clubes fue en 2006, cuando el Deportivo Saprissa eliminó a su equipo (LA Galaxy) de la Concachampions.

–Donovan describió el ambiente dentro de la caldera morada como “aterrador”.