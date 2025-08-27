“Grandes diferencias”: Kendall Waston le responde a la afición de Saprissa con un mensaje que no caerá bien en Tibás

Kendall Waston, capitán y voz de liderazgo en el Deportivo Saprissa, no ocultó la frustración que embarga al equipo tras una nueva eliminación internacional. El empate amargo (0-0) ante Motagua los dejó afuera de la Copa Centroamericana en fase de grupos y la afición no perdonó este nuevo fracaso.

El zaguero reconoció que el presente es complicado para la institución, que no logra consolidar su protagonismo fuera de las fronteras costarricenses y que se enfrenta a la presión de su historia y de la afición que siempre exige más.

La caída en la fase de grupos se suma a episodios recientes que aún pesan en la memoria, como las eliminaciones ante Real Estelí y Antigua. Estos fracasos consecutivos reflejan un patrón preocupante que obliga al club a replantearse su estrategia internacional.

¿Cuál fue el mensaje de Kendall Waston para la afición del Saprissa?

Waston expresó su tristeza y frustración tras la eliminación, reconociendo que la situación se ha vuelto reiterativa. Además, señaló que la clave estuvo en no saber manejar los tiempos del partido ni tomar las mejores decisiones, aspectos que terminan marcando la diferencia entre ganar o perder.

Kendall Waston – Saprissa

“Sensación, varias sensaciones. Obviamente de tristeza, de dolor, de amargura. Porque no se logró el objetivo principal nuevamente. Esa es la situación, que es algo reiterativo, que uno entiende la molestia de los aficionados“, comentó Kendall Waston

“Uno tiene que también saber pensar para poder manejar los tiempos del partido y tratar de tomar mejores decisiones que al final esas son las pequeñas grandes diferencias para ganar o perder un partido“, sentenció Kendall Waston en un análisis que para la afición llega tarde luego de sumar un nuevo fracaso.

El reto inmediato de Saprissa

La ausencia en la próxima Liga de Campeones de la Concacaf representa un duro golpe para Saprissa en lo deportivo y lo económico. Con el camino internacional cerrado, el conjunto morado deberá enfocarse en el campeonato local, donde el clásico ante Alajuelense aparece como una prueba crucial para un plantel que aún carga con el peso del reciente fracaso.

