Giro total: tenía un pie afuera de Saprissa, pero la partida al extranjero de otro jugador haría que siga para el Apertura 2026

En Deportivo Saprissa, además de los objetivos trazados en este Torneo Clausura 2026, también está sobre la mesa la decisión que se tomará con algunos jugadores de cara al próximo mercado.

Pero en ese contexto, un futbolista que parecía tener un pie fuera del conjunto morado, ahora podría tomar un rumbo distinto y permanecer en la institución.

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¿Cuál es el jugador que podría quedarse en Saprissa?

En La Voz Saprissista comentaron que la posible salida de Gerald Taylor al extranjero abriría la puerta para que Ricardo Blanco continúe en Saprissa, pese a que su futuro parecía estar lejos del club.

“Gerald Taylor tiene una posibilidad de volver al extranjero, así lo mencionó Erick Lonnis. Por eso es muy probable que se vaya del Saprissa. Con este escenario el panorama es que Ricardo Blanco se quede. Si Taylor se va, van a dejar a Ricardo Blanco en Saprissa“, se comentó desde la Voz Saprissista.

Ricardo Blanco – Saprissa

Sobre el caso de Gerald Taylor, Erick Lonnis comentó que el jugador ha sido seguido de cerca por equipos de Alemania, Inglaterra y la MLS.

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Aunque el valor de mercado de Gerald Taylor está fijado en 275 mil euros, según Transfermarkt, en Saprissa dejaron entrever que el monto que esperan recibir es considerablemente mayor.

¿Qué pasará con Ricardo Blanco en Saprissa de cara al próximo mercado?

Ricardo Blanco finaliza contrato con Saprissa el 30/06/2026 y, hasta el momento, no ha habido acercamientos formales para una renovación.

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El lateral derecho, de 36 años, logró dejar atrás un duro calvario marcado por dos años fuera de las canchas por lesiones y pudo reaparecer en la recta final de 2025.

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Ricardo Blanco – Saprissa

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Aun así, su panorama en Tibás no veía del todo favorable. Recordemos que según analizó el periodista Kevin Jiménez, la situación de Blanco era compleja, ya que en estos seis meses su continuidad respondería más a un gesto de reconocimiento que a una apuesta deportiva por su nivel.

Pero ante este panorama con Gerald Taylor, todo apunta a que Ricardo Blanco podría mantenerse en el club de cara al próximo mercado.

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