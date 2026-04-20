El uno por uno de Alajuelense vs. Saprissa: los puntajes según Sofascore y los que quedaron debiendo en el Morera Soto

El empate a uno en el Clásico Nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa dejó muchas conclusiones, y como siempre, los números ayudan a dimensionar quiénes realmente pesaron en la cancha y quiénes pasaron desapercibidos.

La plataforma de estadísticas Sofascore reveló los puntajes de los protagonistas, dejando en evidencia que el MVP del partido se vistió de rojinegro, mientras que del lado de la visita un referente tuvo que salir al rescate en medio de varios rendimientos muy bajos.

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Alejandro Bran, el amo y señor del Clásico

Alejandro Bran se llevó la nota más alta del Clásico con un 8.4. Fue el principal generador de peligro de su equipo con 4 pases clave; acertó 44 de los 50 pases que ensayó (precisión del 88%), sin fallar ni uno solo en campo propio; también estuvo fino en los envíos largos (4/5 pases completados) y completó su único centro intentado. Y no solo distribuyó, sino que también tuvo vocación ofensiva, sumando 4 remates a la portería rival.

Alejandro Bran fue el mejor jugador del Clásico Nacional (Instagram).

Junto a Bran, en la Liga también destacaron Ronaldo Cisneros (7.3), autor del gol rojinegro desde el punto penal, Ronald Matarrita (7.3) empujando desde la banda, y Aarón Salazar (7.1), quien se mostró sólido en el fondo.

Waston fue lo mejor de Saprissa

Del lado del Deportivo Saprissa, los puntajes reflejan un equipo al que le costó generar juego fluido, dependiendo en gran medida del balón parado y la jerarquía de sus referentes.

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La figura del Monstruo fue Kendall Waston. Con una calificación de 7.5, el gigante de la zaga no solo aportó seguridad aérea, sino que fue el autor del gol que abrió el partido para los tibaseños.

Las valoraciones que dejó el Clásico según Sofascore (Sofascore.com).

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Kendall estuvo bien acompañado por el panameño Fidel Escobar (7.0), que jugó como contención, mientras que el capitán Mariano Torres (7.0) intentó ponerle pausa y criterio a un mediocampo morado que se vio superado por momentos.

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Mientras tanto, Jefferson Brenes (6.2), el culpable del penal que le dio el empate a la Liga, se llevó la calificación más baja de los 22 titulares, seguido de cerca por Pablo Arboine, Luis Paradela, Fernando Piñar y Creichel Pérez (todos con 6.4).

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En síntesis