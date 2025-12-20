Es tendencia:
Giro inesperado: Iván Franco Sopegno conoce decisión de Comunicaciones que podría sentenciar su futuro

Los cremas están analizando tomar decisiones que nadie esperaba a pocos días de iniciar el campeonato.

javier pineda

Por Javier Pineda

Se vienen cambios drásticos en los cremas

Comunicaciones FC inició oficialmente su preparación este jueves 18 de diciembre, con la mira puesta en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, un campeonato que estará marcado por la presión, ya que el club albo arrancará desde los puestos de descenso, una situación inédita y preocupante para una de las instituciones más laureadas del fútbol guatemalteco.

Aunque el club ha manejado con hermetismo su actualidad deportiva, Guatefutbol.com logró conversar con el presidente Cristian Cáceres, quien reconoció la complejidad del momento que atraviesa la institución. El directivo fue claro al señalar que el contexto obliga a tomar decisiones responsables y profundas de cara al próximo torneo.

“No ha sido una situación cómoda, la estamos tomando con la mayor responsabilidad posible”, afirmó Cáceres, quien explicó que los trabajos comenzaron oficialmente el 18 de enero y que desde esta misma semana se empezarán a ejecutar cambios estratégicos para encarar el Clausura con un nuevo enfoque competitivo.

Iván Franco Sopegno con su futuro duda

Uno de los puntos más sensibles es el futuro del entrenador Iván Franco Sopegno, cuya continuidad no está garantizada. El presidente albo reconoció que existe un análisis interno, en el que la prioridad absoluta es sacar rápidamente a Comunicaciones de la zona baja y devolverlo a la pelea por los primeros lugares.

“Es un análisis que se está haciendo de parte del dueño, tanto a nivel administrativo como de cuerpo técnico y jugadores”, detalló Cáceres, dejando entrever que las decisiones no se limitarán únicamente al banquillo, sino que podrían abarcar una reestructuración integral del plantel.

Ante este panorama, se espera que la próxima semana el club albo haga oficiales las primeras determinaciones, tanto en lo referente a altas y bajas como a la definición del futuro de Sopegno, en un Clausura 2026 que se presenta como uno de los más exigentes y determinantes en la historia reciente de Comunicaciones FC.

