Alexandre Guimaraes ya dejó clara su postura sobre volver a dirigir a Costa Rica: “No voy a ser carne de ningún tiburón”

En las últimas horas, el nombre de Alexandre Guimaraes empezó a tomar fuerza como uno de los grandes candidatos a tomar el timón de la Selección de Costa Rica para iniciar el proceso de reconstrucción posterior a la catastrófica eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

El experimentado estratega de 66 años tiene argumentos de sobra para justificar su lugar en la nómina de candidatos que confecciona Ronald González, entre ellos haber clasificado a la Tricolor a los mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.

La decisión final la tomará el Comité Ejecutivo en marzo y, según informó el periodista Yashín Quesada, ‘Guima’ compite por el cargo con un DT sudamericano y otro europeo.

Guimaraes ya respondió si volvería a La Sele

El hecho de que Guimaraes esté nuevamente en la órbita de la Fedefútbol puede llamar la atención si se tienen en cuenta las declaraciones que dejó a La Nación en noviembre del año pasado, cuando la salida del Piojo Herrera todavía era reciente y la herida del fracaso eliminatorio sangraba copiosamente.

Al ser consultado directamente sobre la posibilidad de volver a dirigir a la Selección Nacional, el ex DT de Alajuelense no ocultó su desconfianza hacia el entorno que rodea a la Fedefútbol.

Guimaraes tiene sus reservas respecto a la Fedefútbol (Youtube, La Nación).

“Si yo viera que lo que uno va a proponer va a tener eco, impacto, yo digo ‘ok’. Pero al ver que en las elecciones de entrenadores anteriores nunca se nos ha tomado en cuenta, y al estar la federación tan politizada, uno sabe que llegaría ahí con muchos tiburones cerca. Y yo no voy a ser carne para ningún tiburón”, sentenció entonces el entrenador, que se mantiene sin equipo desde que cerró su ciclo en Alajuela.

¿Guima cambió de opinión?

Ahora, la pregunta es si la reciente llegada de Ronald González a la dirección deportiva de la Fedefútbol puede haber cambiado en algo la percepción de Guimaraes.

La respuesta podría conocerse en marzo, siempre y cuando el Comité Ejecutivo elija al brasileño-costarricense entre los tres candidatos que hoy pelean por un puesto tan deseado como complejo en el fútbol nacional.