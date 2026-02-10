Desde Arabia Saudita, Romell Quioto deja rotundo aviso al nuevo técnico de la selección de Honduras

Romell Quioto sigue retomando su mejor nivel como goleador en la segunda división de Arabia Saudita y ya suma tres anotaciones con su nuevo club el Al-Faisaly.

Quioto marcó un nuevo gol contra el Al-Wehda por la 21 jornada en busca del ascenso a la Super Liga de Arabia Saudita en la que ya jugó con la camisa del Al-Najma.

Fue al minuto 27 del partido cuando Quioto recibió el balón del defensor Saleem que detectó el desmarque del catracho dentro del área rival.

El Romántico en primera instancia no controlo de la mejor manera, pero tomó el balón suelto y tras una media vuelta sacó el derechazo cruzado para abrir el marcador.

El delantero catracho fue titular y jugó los 90 minutos en el partido que terminó con empate ante el Al Wehda.

De esta forma, el delantero Romell Quioto se apunta como uno de los líderes para el nuevo proceso de la Selección de Honduras, ahora con Francis Hernández como director deportivo.

El vídeo del gol de Quioto

