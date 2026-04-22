Paté Centeno sorprende a Costa Rica con lo que dijo sobre Jonathan McDonald: “Va a tomar la decisión de irse”

La noche de este martes fue gris para AD San Carlos, que perdió 2-1 contra Cartaginés como visitante en el inicio de la anteúltima jornada del Torneo Clausura 2026. Y sobre todo para uno de sus delanteros, el histórico Jonathan McDonald.

El ariete regresó a la titularidad después de 99 días. La última vez que había arrancado en el once inicial fue el 12 de enero, en la derrota 3-1 contra Pérez Zeledón por la primera fecha. En aquel encuentro, fue expulsado al minuto 60. Y hoy volvió a irse a las duchas antes de tiempo, pero al 7′.

Juan Gabriel Calderón interpretó a instancias del VAR que “Mac” le dio un codazo al futbolista rival, Randall Cordero, y sin dudar le mostró la roja directa, asestándole un fuerte golpe anímico tanto al futbolista de 38 años como a los Toros del Norte.

Paté Centeno sale en defensa de McDonald y, ¿habla de su retiro?

Walter “Paté” Centeno, entrenador de San Carlos, defendió a Jonathan McDonald en rueda de prensa. “Creo que más allá del jugador de fútbol, más allá de los errores que uno comete en la cancha, después nos pasan factura. Pero sí quiero rescatar a la persona, porque detrás de un jugador hay una persona, y a un jugador como ‘Mac’ no le podemos hacer esas cosas, no podemos estar siempre cobrándole el pasado“, disparó.

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También, se mostró en desacuerdo con la decisión arbitral: “Él ha sido muchas veces bien expulsado, más en otras yo creo que no ameritaba. ¿Por qué? Porque si usted salta y el rival pega, no es roja. Pero resulta que aquí cobran todo mi hermano, entonces no es justo, no es justo que le hagan eso. Me imagino que con todo esto, él va a tomar la decisión de irse del fútbol porque es doloroso. Y detrás de él hay una familia, y no lo podemos liquidar así tan drásticamente”.

“Esto es fútbol y todo eso, yo sé que el otro equipo quería ganar, que hay presión… Pero suave un toque. Hay que tener tranquilidad y no cobrar cuentas pasadas. Y yo creo que ‘Mac’ le ha dado tanto al fútbol de Costa Rica, la gente no puede padecer de amnesia de todo lo que le ha dado y no es justo que le haya pasado esto. Me imagino que, como él lo dijo, desde la primera fecha perdió (la titularidad) y luego le tocó hoy, imagínese como está”, añadió Centeno.

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McDonald, el tercer máximo artillero de la Primera División con 185 goles, podría estar gastando sus últimos cartuchos como profesional. Y para “Paté”, hay que tratarlo a la altura de lo que es. “Los que alguna vez estuvimos en una cancha y salimos expulsados, es lo más feo. Siente uno que se lo traga la tierra. Yo como jefe de él no lo acepto, porque él es un ser humano y lo han tachado muchas veces por cobrarle un pasado”.