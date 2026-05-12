“Ya lo llamó”: Johan Venegas tendría una propuesta de un club histórico de Costa Rica tras dejar Cartaginés

Después de confirmarse su salida de Cartaginés, Johan Venegas habría recibido un llamado para ir a un club histórico de Costa Rica.

El mercado de fichajes en Costa Rica no da respiro y uno de los nombres que volvió a sacudir el ambiente es el de Johan Venegas. A sus 37 años, el delantero sigue generando titulares luego de que se confirmara su salida de Club Sport Cartaginés, donde su ciclo llegó a su fin en medio de un cierre de temporada sin demasiados reflectores.

La noticia de su salida no tardó en activar el radar de varios clubes del fútbol nacional. Venegas, más allá de su edad, continúa siendo un futbolista con recorrido, experiencia en instancias importantes y una carrera que lo respalda tanto en Costa Rica como en el extranjero.

Y cuando parecía que el delantero se tomaría un tiempo para definir su futuro, apareció una información que encendió por completo el mercado. El periodista Josué Quesada reveló en el programa “Teléfono Rojo” que el atacante ya tendría prácticamente definido su próximo destino.

¿Dónde seguiría su carrera Johan Venegas?

“Va para San Carlos. Paté se lo lleva, ya lo llamó”, aseguró Quesada, dejando claro que el movimiento estaría mucho más avanzado de lo que muchos imaginaban.

Detrás de esta operación aparece Wálter Centeno, quien actualmente dirige a Asociación Deportiva San Carlos y conoce perfectamente a Venegas de su etapa compartida en Deportivo Saprissa.

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Esa relación sería clave para entender el posible fichaje. Centeno siempre valoró el perfil ofensivo del delantero, su movilidad y su capacidad para aparecer en momentos importantes, más allá de las críticas que lo acompañaron en distintos tramos de su carrera.

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Para San Carlos, la llegada de Venegas representaría un golpe importante en el mercado. No solo por lo que puede aportar dentro de la cancha, sino también por el liderazgo que podría brindar a un plantel que busca consolidarse en el campeonato nacional.

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Además, el club norteño viene trabajando en reforzar su estructura deportiva y sumar nombres de experiencia que puedan marcar diferencia en partidos cerrados.

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En el caso de Venegas, el movimiento también tendría un componente emocional. Después de su salida de Cartaginés, el delantero buscaría un entorno donde vuelva a sentirse protagonista y pueda cerrar su carrera compitiendo en un proyecto serio.

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