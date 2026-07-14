Este martes, ante España, los galos pueden hacer historia al conseguir una nueva final de un Mundial. ¿Lo lograrán?

Francia enfrenta a España este martes 14 de julio con la posibilidad de ingresar en uno de los grupos más exclusivos de la historia de los Mundiales. Si gana la semifinal, disputará por tercera edición consecutiva el partido por el título.

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Hasta ahora, solamente Alemania Federal y Brasil consiguieron jugar tres finales seguidas. Les Bleus podrían convertirse en la tercera selección que alcanza esa marca y en la primera que lo logra desde la Canarinha en 2002.

ver también A qué hora juega Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026

Alemania Federal jugó tres finales consecutivas entre 1982 y 1990

Alemania Federal fue la primera selección que consiguió disputar tres finales mundialistas consecutivas.

La serie comenzó en España 1982, continuó en México 1986 y terminó en Italia 1990:

España 1982: Italia 3-1 Alemania Federal.

Italia 3-1 Alemania Federal. México 1986: Argentina 3-2 Alemania Federal.

Argentina 3-2 Alemania Federal. Italia 1990: Alemania Federal 1-0 Argentina.

El seleccionado alemán perdió las primeras dos definiciones, pero completó la secuencia con el título de 1990. Andreas Brehme convirtió de penal el único gol de aquella final contra Argentina.

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Los tres torneos también tuvieron entrenadores diferentes en parte del recorrido. Jupp Derwall dirigió al equipo en 1982, mientras que Franz Beckenbauer estuvo al frente en 1986 y 1990.

Brasil alcanzó tres finales seguidas entre 1994 y 2002

Brasil se convirtió en la segunda selección que llegó a tres finales consecutivas. Lo hizo entre Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002, con dos títulos y un subcampeonato.

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Estos fueron sus resultados:

Estados Unidos 1994: Brasil 0-0 Italia; victoria brasileña 3-2 por penales.

Brasil 0-0 Italia; victoria brasileña 3-2 por penales. Francia 1998: Francia 3-0 Brasil.

Francia 3-0 Brasil. Corea-Japón 2002: Brasil 2-0 Alemania.

La Canarinha comenzó la serie conquistando su cuarto título, perdió la siguiente final ante la Francia de Zinedine Zidane y cerró el ciclo levantando su quinta Copa del Mundo gracias a un doblete de Ronaldo frente a Alemania.

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Cafú fue el gran hilo conductor de aquella etapa. El lateral participó en las tres finales y se convirtió en el único futbolista que jugó tres definiciones mundialistas. Fue campeón en 1994 y 2002, además de subcampeón en 1998.

Francia puede sumarse a Alemania y Brasil

La serie de Francia comenzó en Rusia 2018, cuando derrotó 4-2 a Croacia y conquistó su segunda Copa del Mundo.

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Cuatro años después volvió a disputar la final en Qatar 2022. Igualó 3-3 contra Argentina después del tiempo suplementario, pero perdió 4-2 en la tanda de penales.

El recorrido podría completarse en el Mundial 2026:

Rusia 2018: Francia 4-2 Croacia.

Francia 4-2 Croacia. Qatar 2022: Argentina 3-3 Francia; victoria argentina 4-2 por penales.

Argentina 3-3 Francia; victoria argentina 4-2 por penales. Mundial 2026: necesita eliminar a España para llegar a la final.

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En caso de clasificarse, Francia disputaría su quinta final mundialista. Anteriormente también llegó a las definiciones de 1998 y 2006.

Mbappé ya fue campeón en Rusia, finalista en Qatar y quiere repetir ahora. (Getty Images)

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Didier Deschamps también busca un récord histórico

Las tres posibles finales consecutivas de Francia tendrían un mismo entrenador: Didier Deschamps.

Si Les Bleus eliminan a España, Deschamps se convertiría en el primer técnico que alcanza tres finales consecutivas de la Copa del Mundo. Alemania Federal y Brasil consiguieron esa marca cambiando de entrenador durante sus respectivas series.

El francés fue campeón en 2018 y subcampeón en 2022. Además, levantó la Copa del Mundo como capitán de Francia en 1998.

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Cuándo juega Francia contra España

Francia y España se enfrentarán este martes 14 de julio en el Dallas Stadium de Arlington por las semifinales.

Horarios en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m. de Panamá.

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Si Francia gana, jugará la final del domingo 19 de julio contra el vencedor de Inglaterra vs. Argentina.