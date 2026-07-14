¿Quién es el DT de España en el Mundial 2026?

Luis de la Fuente es el DT de España que sacó a La Roja campeona de Europa y ahora quiere meterla en la final del Mundial 2026.

Luis de la Fuente llegó al Mundial 2026 para dirigir por primera vez a España en una Copa del Mundo y ya tiene al seleccionado entre los cuatro mejores. La Roja enfrentará a Francia después de completar un recorrido invicto, con cinco victorias, un empate y apenas un gol recibido.

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A los 65 años, el entrenador riojano atraviesa el punto más alto de una extensa relación con la Federación Española. Antes de asumir la absoluta, trabajó durante casi una década con las selecciones juveniles y acompañó el crecimiento de varios futbolistas que hoy son piezas importantes de su plantel.

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Quién es Luis de la Fuente, el técnico de España

Luis de la Fuente Castillo nació el 21 de junio de 1961 en Haro, una localidad de La Rioja. Fue futbolista profesional, se desempeñó principalmente como lateral izquierdo y desarrolló la mayor parte de su carrera en el Athletic Club.

Llegó a la selección mayor en diciembre de 2022, después de la eliminación de España en los octavos de final del Mundial de Qatar y la salida de Luis Enrique. Desde entonces, condujo al equipo a los títulos de la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024.

La carrera de Luis de la Fuente como futbolista

De la Fuente se formó en la cantera del Athletic Club y debutó oficialmente con el primer equipo en octubre de 1980. Disputó 234 partidos oficiales durante sus nueve temporadas en el conjunto de Bilbao.

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Como jugador del Athletic conquistó dos Ligas consecutivas, una Copa del Rey y una Supercopa:

Liga de España 1982-1983.

Liga de España 1983-1984.

Copa del Rey 1983-1984.

Supercopa de España 1984.

También pasó por el Sevilla y terminó su carrera en el Deportivo Alavés durante la temporada 1993-1994. A diferencia de otros seleccionadores españoles, nunca disputó un partido con la selección absoluta como futbolista.

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El entrenador que hizo su camino desde las selecciones juveniles

Después de diferentes experiencias en el fútbol de clubes, De la Fuente se incorporó a la estructura de la Real Federación Española en 2013.

Su recorrido por las categorías inferiores fue decisivo para recibir posteriormente el cargo principal. Dirigió a las selecciones Sub-19, Sub-18, Sub-21 y al equipo olímpico, acumulando títulos y formando a varios futbolistas que más tarde llegaron a la absoluta.

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Estos fueron sus principales resultados:

Campeón de Europa Sub-19 en 2015.

Medalla de oro en los Juegos Mediterráneos de 2018.

Campeón de Europa Sub-21 en 2019.

Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Unai Simón, Mikel Merino, Dani Olmo y Pedri estuvieron, entre otros, en el plantel olímpico dirigido por De la Fuente. Esa convivencia previa ayudó a que el entrenador asumiera la selección mayor con un conocimiento profundo de buena parte de la nueva generación española.

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El míster Luis de la Fuente ilusiona a España. (Getty Images)

Cómo llegó Luis de la Fuente a la selección de España

La RFEF eligió a De la Fuente después del Mundial de Qatar 2022. Su nombramiento generó dudas por su escasa experiencia como entrenador de clubes de Primera División, pero los resultados llegaron rápidamente.

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En junio de 2023, durante su primera competencia, España conquistó la Nations League después de eliminar a Italia y vencer por penales a Croacia en la final.

Un año más tarde, La Roja ganó la Eurocopa 2024 con un recorrido perfecto. El equipo superó a Alemania en los cuartos, venció 2-1 a Francia en las semifinales y derrotó a Inglaterra en la definición.

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Los títulos de Luis de la Fuente como entrenador de España

De la Fuente ganó campeonatos en tres categorías diferentes de la selección española:

Eurocopa Sub-19 de 2015.

Juegos Mediterráneos de 2018 con la Sub-18.

Eurocopa Sub-21 de 2019.

Nations League de 2023 con la selección mayor.

Eurocopa de 2024 con la selección mayor.

También consiguió la medalla de plata en Tokio 2020. Su carrera en la Federación representa un caso poco habitual: pasó progresivamente por las categorías formativas hasta llegar al equipo absoluto y ser campeón continental.

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Cómo juega la España de Luis de la Fuente

De la Fuente mantuvo la histórica intención española de controlar los partidos mediante la pelota, pero construyó un equipo más directo y adaptable.

España busca recuperar rápidamente después de perder la posesión, utiliza la amplitud de sus extremos y combina futbolistas técnicos en el mediocampo con atacantes capaces de acelerar en pocos metros.

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El entrenador también prioriza el funcionamiento colectivo por encima de los nombres. Antes del Mundial explicó que la calidad técnica y táctica no sería suficiente, y señaló al trabajo en equipo como la principal condición para competir por el título.

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Durante el Mundial 2026 mostró una mayor disposición a modificar el once y el sistema según el rival. Los ingresos de jugadores como Mikel Merino resultaron determinantes en la fase eliminatoria, especialmente ante Portugal y Bélgica.

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Cómo llevó De la Fuente a España a las semifinales del Mundial 2026

España comenzó el torneo con un empate inesperado ante Cabo Verde, pero ganó los cinco encuentros siguientes:

España 0-0 Cabo Verde , fase de grupos.

, fase de grupos. España 4-0 Arabia Saudita , fase de grupos.

, fase de grupos. Uruguay 0-1 España , fase de grupos.

, fase de grupos. España 3-0 Austria , dieciseisavos de final.

, dieciseisavos de final. Portugal 0-1 España , octavos de final.

, octavos de final. España 2-1 Bélgica, cuartos de final.

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La Roja convirtió 11 goles, recibió solamente uno y mantuvo su arco invicto durante los primeros cinco partidos.

Los números de Luis de la Fuente con España

Antes de enfrentar a Francia, el registro oficial de De la Fuente con la selección absoluta es el siguiente:

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Partidos dirigidos: 48.

48. Victorias: 36.

36. Empates: 10.

10. Derrotas: 2.

2. Porcentaje de victorias: 75%.

En poco más de tres años consiguió dos títulos y llevó a España a las semifinales de su primer Mundial como seleccionador.

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Hasta cuándo tiene contrato Luis de la Fuente

La Federación Española renovó el contrato de De la Fuente hasta la finalización de la Eurocopa 2028.

El acuerdo fue anunciado en enero de 2025, después de las conquistas de la Nations League y la Eurocopa. De esta manera, el entrenador tiene contrato para continuar después del Mundial 2026.

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Cuándo juega la España de Luis de la Fuente contra Francia

España enfrentará a Francia este martes 14 de julio en el Dallas Stadium de Arlington por las semifinales del Mundial 2026.

Horarios en Centroamérica:

1:00 p.m. de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m. de Panamá.

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Si elimina a Francia, De la Fuente llevará a España a su segunda final mundialista y a la primera desde el título conseguido en Sudáfrica 2010.