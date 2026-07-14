Francia y España se enfrentan este martes para definir al primer finalista del Mundial 2026.

Francia y España se enfrentan este martes 14 de julio por las semifinales del Mundial 2026. El partido tendrá como escenario el Dallas Stadium, denominación utilizada por la FIFA para el estadio conocido habitualmente como AT&T Stadium.

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El recinto está ubicado en Arlington, Texas, dentro del área metropolitana de Dallas-Fort Worth. Allí se definirá al primer finalista del torneo, que enfrentará al ganador de Inglaterra vs. Argentina.

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¿En qué estadio juegan Francia vs. España?

La semifinal se disputará en el Dallas Stadium, que fuera del Mundial lleva el nombre comercial de AT&T Stadium.

Aunque la sede aparece identificada como Dallas en el calendario de la FIFA, el estadio se encuentra en la ciudad de Arlington, aproximadamente a 30 kilómetros del centro de Dallas.

Fue inaugurado en 2009 y tiene una capacidad mundialista oficial de 70.649 espectadores. Es la casa de los Dallas Cowboys, uno de los equipos más reconocidos de la NFL.

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Francia vs. España, promesa de partidazo. (Getty Images)

¿Cómo es el estadio donde juegan Francia y España?

El Dallas Stadium es un recinto cerrado que cuenta con techo retráctil, climatización y una de las pantallas centrales más grandes del deporte estadounidense.

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La estructura posee dos grandes arcos de acero que atraviesan el edificio y sostienen el techo. En el interior se destacan sus tribunas de varios niveles y una pantalla suspendida sobre el centro del campo, visible desde prácticamente cualquier sector.

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La FIFA señala que el estadio dispone de alrededor de 25.000 pies cuadrados de pantallas de video distribuidas en su interior.

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El campo de juego fue modificado para el Mundial

El AT&T Stadium utiliza habitualmente una superficie artificial para los partidos de los Dallas Cowboys, pero debió instalar césped natural para recibir la Copa del Mundo.

La nueva cancha fue construida sobre una plataforma elevada aproximadamente 60 centímetros sobre el piso de concreto. La superficie combina Kentucky bluegrass y ryegrass trasladados desde Colorado.

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Como el techo limita el ingreso de luz natural, se instaló un sistema de lámparas suspendidas para mantener el césped durante el torneo. Los trabajos requirieron alrededor de 45.000 horas de mano de obra y el traslado de 15.000 toneladas de materiales.

Por qué se llama Dallas Stadium si está en Arlington

La FIFA elimina las denominaciones comerciales de los estadios durante sus competiciones para evitar la presencia de marcas que no forman parte de sus patrocinadores.

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Por ese motivo, el AT&T Stadium pasó a llamarse Dallas Stadium durante el Mundial 2026. La referencia a Dallas responde a la ciudad sede y al área metropolitana a la que pertenece Arlington.

Todos los partidos disputados en el Dallas Stadium durante el Mundial 2026

El estadio de Arlington fue elegido para recibir nueve encuentros, más que cualquier otra sede del Mundial. Antes de la semifinal albergó cinco partidos de la fase de grupos, dos de dieciseisavos y uno de octavos de final.

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Fase de grupos

Domingo 14 de junio: Países Bajos 2-2 Japón, por el Grupo F.

Países Bajos 2-2 Japón, por el Grupo F. Miércoles 17 de junio: Inglaterra 4-2 Croacia, por el Grupo L.

Inglaterra 4-2 Croacia, por el Grupo L. Lunes 22 de junio: Argentina 2-0 Austria, por el Grupo J.

Argentina 2-0 Austria, por el Grupo J. Jueves 25 de junio: Japón 1-1 Suecia, por el Grupo F.

Japón 1-1 Suecia, por el Grupo F. Sábado 27 de junio: Jordania 1-3 Argentina, por el Grupo J.

Dieciseisavos de final

Martes 30 de junio: Costa de Marfil 1-2 Noruega.

Costa de Marfil 1-2 Noruega. Viernes 3 de julio: Australia 1-1 Egipto; Egipto ganó 4-2 por penales.

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Octavos de final

Lunes 6 de julio: Portugal 0-1 España.

Semifinal

Martes 14 de julio: Francia vs. España.

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España ya ganó en el Dallas Stadium

España disputará su segundo partido del Mundial en esta sede. La Roja venció allí 1-0 a Portugal por los octavos de final, gracias a un gol de Mikel Merino en el minuto 90+1.

Francia, en cambio, jugará por primera vez en el Dallas Stadium durante esta Copa del Mundo.

Datos de Francia vs. España

Partido: Francia vs. España.

Francia vs. España. Instancia: semifinales del Mundial 2026.

semifinales del Mundial 2026. Fecha: martes 14 de julio de 2026.

martes 14 de julio de 2026. Estadio: Dallas Stadium / AT&T Stadium.

Dallas Stadium / AT&T Stadium. Ciudad: Arlington, Texas.

Arlington, Texas. Capacidad mundialista: 70.649 espectadores.

70.649 espectadores. Hora: 1:00 p.m. de Centroamérica y 2:00 p.m. de Panamá.

1:00 p.m. de Centroamérica y 2:00 p.m. de Panamá. Próximo rival del ganador: Inglaterra o Argentina.

Inglaterra o Argentina. Final: domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.