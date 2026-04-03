En Tibás la festejan: Kenay Myrie le da la mejor noticia a Saprissa después de su debut en Europa

Kenay Myrie fue vendido al Copenhague de Dinamarca en el inicio de este 2026. El lateral derecho emigró a Europa a cambio de una cifra cercana al millón de dólares por su ficha. Firmó contrato con el equipo danés hasta el 30 de junio de 2030.

El ex Deportivo Saprissa no tuvo lugar hasta hace unas semanas. Recién hizo su estreno el pasado 22 de marzo, partido que fue de titular y sumó 80 minutos en la derrota por 2-1 contra el Odense FK. Luego, volvió a jugar desde el arranque, pero fue sustituido a los 45′.

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Kenay Myrie es nominado como uno de los mejores Sub-21 de Costa Rica

Después de dar una noticia alentadora en su debut en Dinamarca, Myrie le da otro motivo al conjunto tibaseño para festejar. El surgido de las ligas menores de Saprissa fue nominado por la Unafut como el mejor futbolista Sub-21 del Torneo Apertura 2025.

Kenay está entre los mejores tres del campeonato nacional. Compite en la terna junto a Kenyel Michel de Alajuelense y Randy Ramírez de Liberia. El más votado por el público tico será quien se lleve el galardón.

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Además de ser nominado a dicha categoría, también integra la lista de los tres mejores goles del Apertura 2025. El gol que le marcó de chilena a Alajuelense en la final de vuelta fue nominado por la Unafut. Por su destreza y habilidad, es candidato a ganarlo.

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Después de un inicio de año en el que estuvo alejado de las canchas por no ser considerado en Dinamarca, Kenay Myrie comienza a sumar buenas noticias: dos titularidades seguidas y las nominaciones que lo ponen como uno de los mejores ticos.