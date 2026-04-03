Tecnología exclusiva desde Tailandia: el exitoso negocio de Ariel Rodríguez mientras hace goles en Saprissa

Ariel Rodríguez está escribiendo los últimos capítulos de una carrera de ensueño. Con 36 años, el delantero tiene entre ceja y ceja un objetivo monumental antes de colgar los botines: convertirse en el máximo anotador en la historia del Deportivo Saprissa.

Actualmente, el atacante morado se encuentra a solo 16 tantos de alcanzar la mítica marca de Evaristo Coronado, el eterno “Caballero del Fútbol“, para sentarse en la cima de los goleadores históricos de la institución.

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Pero mientras el “Samurái” concentra todos sus esfuerzos físicos y mentales en romper las redes para alcanzar ese histórico récord en Tibás, también debe atender su faceta como empresario, administrando un emprendimiento que decidió traer a Costa Rica luego de su paso por el fútbol de Tailandia.

El negocio del Samurai fuera de la cancha

La visión comercial del goleador despertó durante su estadía asiática con el Bangkok Glass. Allí, muy lejos de casa, descubrió una indumentaria que en el mercado costarricense era prácticamente desconocida: las medias deportivas con tecnología antideslizante.

Se trata de unos calcetines de alto rendimiento equipados con pequeñas almohadillas de silicona en la planta. Esta tecnología fija completamente el pie, evitando ampollas, resbalones internos y mejorando el agarre al frenar o cambiar de dirección en la cancha.

Las medias antideslizantes que importa Ariel Rodríguez (La Teja).

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Al comprobar en carne propia cómo este producto potenciaba su nivel, Rodríguez no lo dudó. Se asoció con su esposa y su hermano, Erick Rodríguez, para importar los artículos desde Asia. En 2020, juntos fundaron y registraron la marca “Footsoccer”, consolidando una empresa familiar dedicada a la venta al por mayor y al detalle de esta tecnología deportiva.

Daniel Colindres fue uno de los primeros clientes de Ariel (La Teja).

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Un boom que vistió a la élite deportiva

El lanzamiento de la marca fue un éxito rotundo, impulsado por una estrategia de marketing perfecta: Ariel comenzó a repartir el producto entre sus colegas y, en cuestión de semanas, la innovación asiática se convirtió en tema de conversación dentro de los principales camerinos de la Primera División.

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Hasta Yokasta Valle apostó por Footsoccer (La Teja).

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Con el tiempo, Footsoccer logró vestir a figuras de primer nivel internacional como Francisco Calvo, e incluso traspasó las fronteras del fútbol, llegando a ser utilizadas por la campeona mundial de boxeo, Yokasta Valle. Hoy, la empresa familiar se mantiene como un negocio de nicho que sigue distribuyendo calidad a los atletas.

En síntesis

–Con 36 años, Ariel Rodríguez se encuentra a solo 16 goles de igualar el récord histórico de Evaristo Coronado (164 tantos) para convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos del Deportivo Saprissa.

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–Mientras persigue el récord, el “Samurái” administra “Footsoccer”, una marca de medias con tecnología antideslizante que importó de Tailandia tras su paso por el fútbol de ese país para evitar lesiones y mejorar el rendimiento.

–El emprendimiento familiar, que maneja junto a su esposa y hermano, tuvo un “boom” tal que llegó a vestir a figuras de la talla de Francisco Calvo, Daniel Colindres y la boxeadora Yokasta Valle.