Canadá vs. Qatar: a qué hora y dónde ver el partido del Grupo B del Mundial 2026

Entérese de todos los detalles del partido de Canadá vs. Qatar por la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026.

Canadá vuelve a jugar en casa y esta vez ya no alcanza solo con competir. Después de sumar su primer punto histórico en un Mundial, la selección norteamericana enfrentará a Qatar este jueves 18 de junio por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026.

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El partido se disputará en el BC Place de Vancouver, una sede especial para los canadienses y un escenario que puede pesar desde lo emocional. Canadá llega tras empatar 1-1 ante Bosnia y Herzegovina, mientras que Qatar también comenzó con un 1-1 frente a Suiza.

Con los cuatro equipos del grupo todavía muy cerca, una victoria puede cambiar por completo el panorama.

A qué hora juegan Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

4:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 5:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Qatar

Panamá: Tigo Sports

Tigo Sports Costa Rica: Fox+ y TDMAX

Fox+ y TDMAX El Salvador: Tigo Sports

Tigo Sports Guatemala: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11

Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11 Honduras: Tigo Sports

Tigo Sports Nicaragua: Tigo Sports

Canadá, con el impulso de haber hecho historia

Canadá llega al partido con una sensación particular. El empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina no fue solo un resultado positivo: también representó su primer punto en la historia de los Mundiales masculinos.

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Ese dato le da otro peso al segundo partido. El equipo ya rompió una barrera, pero ahora necesita dar un paso más: ganar por primera vez en una Copa del Mundo.

En la previa reciente, Canadá venía de una serie competitiva con resultados variados: igualó 1-1 ante Irlanda, venció 2-0 a Uzbekistán, empató 0-0 contra Túnez y terminó 2-2 frente a Islandia.

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La confianza está puesta en que el gol aparezca con más continuidad. Ali Ahmed lo expresó en la previa, mientras que nombres como Cyle Larin y Jonathan David aparecen como piezas clave para marcar diferencias en ataque.

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Qatar busca convertir el empate en despegue

Qatar también llega con un punto. El equipo asiático empató 1-1 ante Suiza en su debut y logró sostenerse ante un rival europeo de peso.

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Ese resultado tuvo valor porque Qatar venía con una deuda fuerte en Copas del Mundo. En 2022, como anfitrión, perdió sus tres partidos. En 2026, en cambio, ya consiguió sumar desde la primera fecha.

Ahora el objetivo será más ambicioso: ganar para acomodarse en un grupo muy parejo.

Su preparación reciente había dejado dudas. Antes del Mundial, Qatar empató 0-0 con El Salvador, perdió 0-1 ante Irlanda, cayó 0-3 frente a Túnez e igualó 1-1 con Siria. Por eso, el punto ante Suiza funcionó como una señal de mejora.

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Posibles alineaciones de Canadá vs. Qatar

Canadá: Dayne St. Clair; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Stephen Eustáquio, Ismaël Koné, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David, Cyle Larin.

Qatar: Meshaal Barsham; Pedro Miguel, Tarek Salman, Boualem Khoukhi, Homam Ahmed; Assim Madibo, Abdulaziz Hatem; Akram Afif, Hassan Al-Haydos, Yusuf Abdurisag; Almoez Ali.

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Datos de Canadá vs. Qatar

Partido: Canadá vs. Qatar

Canadá vs. Qatar Competencia: Mundial 2026

Mundial 2026 Grupo: Grupo B

Grupo B Fecha: jueves 18 de junio de 2026

jueves 18 de junio de 2026 Estadio: BC Place / Vancouver Stadium

BC Place / Vancouver Stadium Ciudad: Vancouver, Canadá

Vancouver, Canadá Hora en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Hora en Panamá: 5:00 p.m.