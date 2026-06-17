Uzbekistán vs. Colombia EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y dónde ver el partido del Mundial 2026

Colombia vuelve a escena en la justa máxima y debuta este miércoles ante Uzbekistán, una de las selecciones debutantes del Mundial 2026. El partido, correspondiente al Grupo K, se disputará en el mítico Azteca, ahora también conocido como Estadio Ciudad de México, y puede empezar a marcar el camino de ambos en una zona que también comparten Portugal y RD Congo.
ver también
Cuál es el ranking FIFA de Uzbekistán y cómo se clasificó al Mundial 2026
A qué hora juegan Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026
Estos son los horarios del encuentro en Centroamérica, programado para hoy, miércoles 17 de junio.
- 8:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 9:00 p.m.: Panamá.
ver también
Dónde juegan Uzbekistán vs. Colombia: estadio, capacidad, ciudad y pronóstico del clima
Dónde ver EN VIVO Uzbekistán vs. Colombia en Centroamérica
- Panamá: Tigo Sports
- Costa Rica: Fox+ y TDMAX
- El Salvador: Tigo Sports
- Guatemala: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11
- Honduras: Tigo Sports
- Nicaragua: Tigo Sports