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Uzbekistán vs. Colombia EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y dónde ver el partido del Mundial 2026

Siga el minuto a minuto del partido de Uzbekistán vs. Colombia por el Grupo K del Mundial 2026.

El once cafetero

La alineación de Colombia para enfrentar a Uzbekistán.

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Con experiencia

Colombia afrontará en este 2026 la séptima Copa del Mundo de su historia. 

Partido histórico

Uzbekistán afronta un partido histórico. El combinado asiático disputará por primera vez una Copa del Mundo

Todo listo

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Uzbekistán vs. Colombia.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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En Vivo Uzbekistán vs. Colombia
© Getty ImagesEn Vivo Uzbekistán vs. Colombia

Colombia vuelve a escena en la justa máxima y debuta este miércoles ante Uzbekistán, una de las selecciones debutantes del Mundial 2026. El partido, correspondiente al Grupo K, se disputará en el mítico Azteca, ahora también conocido como Estadio Ciudad de México, y puede empezar a marcar el camino de ambos en una zona que también comparten Portugal y RD Congo.

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A qué hora juegan Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026

Estos son los horarios del encuentro en Centroamérica, programado para hoy, miércoles 17 de junio.

  • 8:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 9:00 p.m.: Panamá.
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Dónde ver EN VIVO Uzbekistán vs. Colombia en Centroamérica

  • Panamá: Tigo Sports
  • Costa Rica: Fox+ y TDMAX
  • El Salvador: Tigo Sports
  • Guatemala: Tigo Sports, Fox Sports y Canal 11
  • Honduras: Tigo Sports
  • Nicaragua: Tigo Sports

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