Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este jueves18 de junio, a qué hora y dónde ver en Centroamérica

Entérate de todos los detalles de la agenda de este jueves 18 de junio en la Copa del Mundo que tendrá duelos frenéticos.

Una nueva jornada cargada de goles y emociones se vivirá este jueves 18 de junio en el Mundial 2026 y en el que comenzará la actividad de la segunda jornada en el Grupo A y B, con las locales México y Canadá que volverán a salir a escena.

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El primer compromiso será por el Grupo A, cuando República Checa y Sudáfrica se enfrenten en Atlanta, encuentro en el que ambos buscarán su primera victoria tras tropezar en la primera jornada.

Luego a segunda hora se enfrentarán, Bosnia Herzegovina contra Suiza, en un encuentro en el que también buscarán triunfar y ponerse en lo más alto del Grupo B.

Canadá nuevamente volverá a jugar y ahora con la obligación de triunfar tras su empate en la fecha uno ante Bosnia, por lo que contra Qatar necesita los tres puntos y así no complicar sus opciones de estar en la siguiente fase.

Por último, México vuelve a la actividad y ahora en un encuentro complicado ante Corea Del Sur, en un choque en el que ambos ganaron en su estreno y con otro resultado positivo estarían dando un paso a los dieciseisavos de final.

Partidos de hoy jueves 18 de junio en el Mundial 2026

Grupo A

República Checa vs. Sudáfrica

10:00 p.m. Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica

11:00 p.m. Panamá

Grupo B

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

1:00 p.m. Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica

2:00 p.m. Panamá

Grupo B

Canadá vs Qatar

4:00 p.m. Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica

5:00 p.m. Panamá

Grupo A

México vs. Corea del Sur

7:00 p.m. Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica

8:00 p.m. Panamá

Dónde ver los partidos de hoy en el Mundial 2026

Para Centroamérica, el canal autorizado que transmite los partidos del Mundial 2026 es Tigo Sports. Mientras en Estados Unidos, la cobertura en inglés está disponible a través de Fox y FS1, mientras que en español se puede vivir por Telemundo, Peacock y Universo.

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