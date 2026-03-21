Este viernes, Keylor Navas volvió a darle una mala noticia a los aficionados del Deportivo Saprissa que quieren verlo nuevamente con la camiseta morada. El portero de los Pumas Unam extendió el contrato que finalizaba en junio de este año.

El capitán del equipo universitario renovó su vínculo por un año más, es decir, hasta junio de 2027. De esta manera, su posible regreso al Saprissa se hace cada vez más difícil, especialmente después de la información que dieron en el país azteca.

El periodista de Diario Récord, Daniel Estrada, confirmó que Keylor Navas no aceptó una importante rebaja salarial en este nuevo acuerdo, ya que desde su círculo íntimo piensan en el retiro. Cabe recordar que el portero cumplirá 40 años en este 2026.

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¿Keylor Navas se retira en Pumas?

“Keylor Navas no quería ceder tanto en lo económico porque su entorno está consciente de que puede ser el último club en el que juegue. Querían asegurarse de que sea su último contrato grande y que pudiera cerrar de gran forma su carrera. Muy probablemente podría terminar su carrera en el club de la Universidad Nacional“, aseguró el periodista.

Esta información golpea de lleno al Deportivo Saprissa. Si bien todavía hay posibilidades de la vuelta del portero, esta novedad deja a Navas más cerca de retirarse en la Liga MX.

Cuando cumpla el contrato que acaba de renovar con los Pumas Unam, Keylor tendrá 40 años y estará cerca de los 41, por lo que parece difícil al día de hoy que se concrete el deseo de los aficionados morados. Sin embargo, hay que dejar en claro que el tico, pese a su edad, se mantiene más vigente que nunca.

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