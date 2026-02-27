Evaristo Coronado rompe el silencio y le contesta a Ariel Rodríguez en plena pelea por el récord goleador de Saprissa

La historia goleadora del Deportivo Saprissa suma un nuevo capítulo con Ariel Rodríguez como protagonista y con Evaristo Coronado observando desde la cima. El reciente Clásico Nacional no solo dejó un triunfo morado, también confirmó que el “Samurái” sigue escalando en la tabla histórica y ya le respira en la nuca al “Caballero del fútbol”, máximo artillero del club en todas las competiciones.

Con su más reciente anotación, Ariel Rodríguez llegó a 145 goles y se consolidó como el segundo máximo goleador histórico del equipo masculino. Solo lo supera Coronado, quien firmó 164 tantos durante su etapa dorada con la camiseta morada. La diferencia se acorta y el debate inevitablemente toma fuerza entre la afición saprissista.

El mensaje de Ariel Rodríguez a Evaristo Coronado

Tras el clásico, Ariel dejó una frase que encendió la conversación. “Yo creo que ya me puedo sentar en la mesa y tomarme un cafecito con don Evaristo. Es algo muy bonito. Me encantaría ser el número uno, pero voy paso a paso. Para mí, se los juro, lo primordial es Saprissa, que seamos campeones y, si eso viene acompañado, será buenísimo para mí”, expresó el delantero, con mezcla de respeto y ambición.

El mensaje de Evaristo Coronado a Ariel Rodríguez

La respuesta de Coronado no tardó en llegar y estuvo a la altura de su trayectoria. Lejos de mostrarse incómodo por la amenaza a su marca, el histórico goleador elogió al atacante actual. “Ariel es un excelente definidor. Si no hubiera salido del país, estoy seguro de que ya tendría muchos más goles. Eso ha influido para que yo me mantenga de primero. No cabe duda de que seguirá anotando porque es un goleador nato”, afirmó en Tiempo Extra Radio.

El “Caballero del fútbol” fue incluso más allá y dejó clara su postura frente a la posibilidad de perder el récord. “Yo lo sigo motivando y apoyando. Los récords están para romperse, y más cuando se trata de un jugador con la calidad de Ariel”. Un mensaje que combina reconocimiento y grandeza, entendiendo que la historia del club se construye de generación en generación.

ver también Era una joya de Alajuelense pero Saprissa se la robó y ahora jugará en Tibás: “El equipo más grande del país”

Según el estadígrafo Alexander Gaitán, Rodríguez también figura como el tercer máximo anotador morado en clásicos nacionales, un dato que refuerza su impacto en los partidos de mayor exigencia. Mientras el Clausura avanza y Saprissa pelea por nuevos títulos, la carrera por el récord goleador añade un atractivo especial. Coronado sigue en la cima, pero Ariel ya está sentado a la mesa y el café parece estar servido.

Publicidad

Publicidad

Datos Claves