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El retador mensaje de Gerson Chávez que golpea a Antigua GFC tras ser eliminado del Clausura 2026

El mediocampista salió de Antigua por la puerta de atrás y ahora dejó un recado que seguramente golpea a toda la afición del club.

José Rodas

Por José Rodas

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Gerson Chávez dejó al Antigua en medio de polémicas con su entrenador. Foto: Antigua GFC.
Gerson Chávez dejó al Antigua en medio de polémicas con su entrenador. Foto: Antigua GFC.

Parece que Gerson Chávez no olvida su paso por el Antigua GFC en Guatemala. El futbolista hondureño salió en plena disputa del Clausura 2026 en medio de polémicas con el entrenador Mauricio Tapia.

Tras su polémica salida del club, Gerson Chávez fue fichado por el Deportivo Chiquimulilla de la segunda división de Guatemala, club con el que llegó hasta la fase de cuartos de final tras ser eliminados por el Suchitepéquez.

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Ahora, el centrocampista hondureño dejó una publicación que impacta directamente al Antigua GFC tras ser eliminados por el Comunicaciones del “Fantasma” Figueroa en los cuartos de final.

Luego del partido, Chávez, publicó través de sus redes sociales, una fotografía en la que aparece junto a la copa que ganó con Antigua GFC, dejando un claro recado al club.

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Para nadie es extraño que el jugador hondureño de 26 años, haga este tipo de publicaciones ya que su carrera ha estado marcada por diversisas polémicas, incluso cuando estuvo en LA Galaxy, club del que salió por situaciones extradeportivas.

La foto de Gerson Chávez

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Entre tanto, el jugador se encuentra en Honduras disfrutanto de unas vacaciones previo a encarar una nueva pretemporada e iniciar el segundo semestre del año dentro de los terrenos de juego.

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