“Horas contadas”: Alajuelense analiza tomar una fuerte medida con Joel Campbell en medio de la tormenta

La Liga Deportiva Alajuelense atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada y la tensión no solo pasa por lo deportivo. Tras la eliminación en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf 2026 ante LAFC y el escándalo extradeportivo que involucró a Alejandro Bran, el club rojinegro vive una verdadera tormenta interna que ahora pone en duda la continuidad de uno de sus nombres más pesados.

El atacante, referente del equipo y uno de los fichajes más mediáticos de los últimos años, quedó en el centro de la crítica por su rendimiento irregular y los pocos minutos que le da Óscar Ramírez. La paciencia de la afición parece haberse agotado y los silbidos en el Morera Soto reflejan un clima cada vez más tenso alrededor del futbolista, al punto de cuestionar su rol dentro del equipo.

¿Cuál es el refrente que podría irse de Alajuelense?

En medio de este escenario, el periodista Anthony Porras lanzó una información que sacudió el entorno manudo. “La afición lo silba y entienden que el 10 le queda grande. Pareciera que Joel Campbell tendría sus horas contadas en Alajuelense”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de una decisión fuerte por parte del club en el corto plazo.

Los números tampoco ayudan a sostener su continuidad. A lo largo del año, Campbell ha disputado apenas 12 partidos, con solo cinco como titular y siete ingresando desde el banquillo. En total suma 432 minutos en cancha, una cifra baja considerando la cantidad de encuentros que ha jugado la Liga en la temporada.

En cuanto a su producción ofensiva, el balance es aún más preocupante. El delantero registra apenas un gol y una asistencia en todas las competiciones, estadísticas que contrastan con el peso de su nombre y las expectativas que generó su llegada al equipo rojinegro.

El contexto contractual añade un elemento clave a la ecuación. Campbell está próximo a finalizar su vínculo profesional con Alajuelense, lo que obliga a la dirigencia a tomar una decisión en las próximas semanas: renovar su contrato o cerrar un ciclo que, hasta ahora, no ha cumplido con lo esperado.

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Así, en medio de una crisis deportiva y mediática, el futuro de Joel Campbell se convierte en uno de los temas centrales en Alajuelense. Con el equipo buscando recomponerse y recuperar el rumbo, la continuidad de uno de sus referentes parece estar cada vez más en duda, en un momento donde cada decisión puede marcar el rumbo del club en lo que queda de la temporada.

Datos Claves

Joel Campbell termina su contrato en junio del 2026 y tendría las horas contadas en Alajuelense .

termina su contrato en junio del 2026 y tendría las . El delantero disputó 12 partidos , sumando apenas 432 minutos en cancha con el club.

, sumando apenas en cancha con el club. Joel Campbell solamente anotó un gol y dio una asistencia en el 2026.