Se cansó de Saprissa: ganó 3 títulos en Tibás y cambiará de equipo en este mercado de fichajes

La participación del Deportivo Saprissa en la fase final del Torneo Clausura 2026 aún no ha concluido, pero en San Juan de Tibás ya es un secreto a voces que uno de los futbolistas del primer equipo se desvinculará del club apenas finalice el campeonato.

Se trata de Marvin Loría, extremo de 29 años que, pese a registrar 55 partidos y tres títulos con el uniforme del Monstruo (dos campeonatos nacionales y el reciente Torneo de Copa), ha mostrado un rendimiento muy por debajo de lo esperado tras regresar de la MLS.

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No hay negociaciones para renovar

El vínculo contractual de Loría con la institución tibaseña finaliza en el mes de junio y, por el momento, no ha existido ningún tipo de acercamiento entre las partes para extenderlo.

Marvin Loría está a punto de finalizar su contrato con el Monstruo (Saprissa).

Esta situación no solo responde a una postura de la directiva presidida por Roberto Artavia, que considera que el jugador no está justificando su elevado salario dentro del terreno de juego, sino también al deseo del propio Marvin.

Loría necesita un cambio de aires

Este lunes, el periodista Jason Arce reveló detalles sobre las intenciones del extremo de cara al próximo mercado de fichajes. “Me habían dicho que Loría no iba a seguir, incluso por un deseo del futbolista, de buscar un segundo aire”, afirmó el comunicador durante la emisión del programa Seguimos.

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La falta de minutos ha sido determinante. En lo que va del Clausura 2026, el ex Portland Timbers apenas ha tenido participación en cinco partidos, quedando absolutamente rezagado en las consideraciones de Hernán Medford.

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De esta manera, la desvinculación de Marvin Loría se perfila para resolverse de la forma más sencilla posible. Al no existir intenciones de acordar una renovación por ninguna de las dos partes, el jugador se convertirá en agente libre a partir de julio y tendrá total libertad para firmar contrato con cualquier equipo que le acerque una oferta acorde a sus expectativas.

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En síntesis

Marvin Loría dejará Saprissa tras 55 partidos y 3 títulos. Su rendimiento en esta segunda etapa no cumplió las expectativas de la directiva ni de la afición.

La salida se facilita porque ninguna de las partes tiene interés en renovar.

A partir de julio, el atacante tendrá la libertad de firmar con cualquier equipo.