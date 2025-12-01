Es tendencia:
En la mira de la Unafut: Marcel Hernández, Mariano Torres y Washington Ortega reciben un aviso imposible de ignorar

Unafut lanza el mensaje que Marcel Hernández, Mariano Torres y Washington Ortega no pueden pasar por alto en la definición del Apertura 2025.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Unafut sigue de cerca a las figuras de Saprissa, LDA y Herediano.
Unafut sigue de cerca a las figuras de Saprissa, LDA y Herediano.

A falta de una sola jornada para que concluya la fase regular del Torneo Apertura 2025, el campeonato entra oficialmente en su zona más caliente. Ya hay tres equipos con boleto asegurado a semifinales: Liga Deportiva Alajuelense (dueño del primer lugar pase lo que pase), Deportivo Saprissa y Club Sport Cartaginés. El cuarto cupo lo pelearán en la última jornada Municipal Liberia, Club Sport Herediano y Pérez Zeledón.

Pero lo que estará en juego en la fase final no es solamente el pase a la Gran Final, sino también las distinciones individuales que entregará la Unafut a los futbolistas más destacados del certamen. Y en este terreno, tres grandes figuras del Team, el Monstruo y la Liga se estarían repartiendo todos los honores.

Unafut sigue de cerca a las figuras del Apertura 2025

A través de sus redes sociales, la Unafut compartió una actualización con la tabla de goleadores, asistidores y porteros con más vallas invictas en lo que va de la competencia.

El máximo artillero del Apertura 2025 es el centrodelantero herediano Marcel Hernández. Con su anotación ante San Carlos llegó a 7 goles y alcanzó a Joao Maleck, delantero de Guadalupe FC. La ventaja para el cubano es clara: el equipo de Maleck ya está eliminado, por lo que si el Team logra el milagro y entra a semifinales, Marcel contará con al menos dos partidos extra para quedarse solo en la punta.

En el rubro de asistencias no hay sorpresas: el líder absoluto es Mariano Torres. El capitán y símbolo del Deportivo Saprissa suma 7 pases de gol y demuestra que sus 38 años no son un impedimento para seguir manejando los hilos del Monstruo. Detrás aparece Jeison Lucumí, de Alajuelense, con 5.

En cuanto a porteros, el líder indiscutido es Washington Ortega. El uruguayo ha acumulado 9 vallas invictas, una cifra que lo coloca por encima de Kevin Briceño (8) y Antonny Monreal (7). Es el sostén de una Liga Deportiva Alajuelense que se perfila como el máximo candidato al título.

Washington Ortega decidió salir hablar. (Foto: Unafut)

Washington Ortega es el portero menos vencido del Apertura (Unafut).

Sin embargo, su lesión en el aductor ha encendido todas las alarmas en el Morera Soto, ya que el entrenador Óscar “Machillo” Ramírez aún no sabe si podrá recuperarlo para las semifinales.

¿Cuándo se define la clasificación?

La fase regular terminará el domingo 7 de diciembre, cuando se dispute íntegramente la jornada 18 a las 3:00 p.m. (hora local). Los duelos serán: Sporting FC vs Saprissa, San Carlos vs Alajuelense, Puntarenas vs Guadalupe, Cartaginés vs Liberia y Pérez Zeledón vs Herediano.

