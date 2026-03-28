De Saprissa a La Liga: Roberto Artavia sorprende con un anuncio que lleva a los morados a la élite de España

Hace varios días que Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, empacó las valijas con destino a Europa. Según sus propias palabras, el jerarca morado cruzó el Atlántico para capacitarse “en temas de fútbol en un seminario de la Liga Española”.

Después de las horas de estudio y las charlas sobre gestión deportiva, la máxima autoridad de la “S” aprovechó su estadía en tierras ibéricas para hacer una parada estratégica que les infla el pecho a todos los fanáticos tibaseños.

ver también Fue un fichaje estelar de Saprissa, pero lo echaron de Costa Rica y ahora es noticia en Europa: “Cómo lo dejamos ir”

Saprissa y Espanyol se dan la mano por una leyenda

Este mismo sábado, a través de un mensaje compartido en su cuenta oficial de X (ex Twitter), Artavia sacudió el letargo de la fecha FIFA con un anuncio de peso internacional.

En representación del Monstruo, el presidente confirmó que la institución logró estrechar lazos directos con un equipo de enorme tradición dentro de La Liga EA Sports: el RCD Espanyol de Barcelona.

Saprissa y Espanyol, dos equipos hermanados por Ricardo Saprissa (X).

A los dos clubes los une de manera inquebrantable la figura de Ricardo Saprissa. El histórico dirigente fue el pilar fundamental y presidente durante décadas del equipo costarricense que lleva su apellido, pero también es una leyenda absoluta y presidente honorario del cuadro periquito, a tal punto que el moderno Estadio RCDE le tiene dedicada en exclusiva la mítica puerta número 31.

Publicidad

Publicidad

El mensaje de Roberto Artavia

“Este jueves tuve la oportunidad, gracias a la gestión de José Loaiza, Presidente de UNAFUT, de visitar el estadio y sede del @RCDEspanyol, equipo al que nos une históricamente don Ricardo Saprissa. Durante la visita intercambiamos información de academias, divisiones menores, servicios de ‘hospitalidad’ en el estadio“, relató Artavia, quien acompañó el texto con una foto intercambiando camisetas con Rafael Marañón, goleador histórico del Espanyol.

Tweet placeholder

Publicidad

Este encuentro cumbre en las oficinas del club blanquiazul ya se venía anticipando en las redes. El pasado jueves, el presidente había empezado a calentar el ambiente publicando una imagen justo frente a la puerta 31 del recinto barcelonés.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

“En la puerta 31 del Estadio del RCD Espanyol de Barcelona, dedicada a uno de nuestros máximos símbolos: don Ricardo Saprissa; con mi bolso del tifo de Dracarys, que lleva camisetas para intercambio en esta visita oficial de gran provecho. Seguimos aprendiendo de nuestros amigos”, sentenció Artavia.

En síntesis

Roberto Artavia, presidente de Saprissa, aprovechó su gira por España para visitar al RCD Espanyol y estrechar relaciones institucionales.

Vínculo de sangre: El encuentro se gestó gracias a la conexión histórica que une a ambos equipos a través de la leyenda y figura de don Ricardo Saprissa.

El encuentro se gestó gracias a la conexión histórica que une a ambos equipos a través de la leyenda y figura de don Ricardo Saprissa. Intercambio clave: Durante la cumbre, los dirigentes compartieron conocimientos sobre el manejo de academias, divisiones menores y servicios de estadio para aplicarlos a futuro en Tibás.

Publicidad