Llega desde España: Roberto Artavia confirma la noticia que puede cambiar el futuro de Saprissa

En medio del buen momento deportivo de Saprissa, una declaración de Roberto Artavia desde España encendió la atención en el entorno morado, no solo por el respaldo que mostró al equipo tras la victoria ante San Carlos, sino también por el trasfondo de su viaje.

Saprissa viene de ganarle (1-3) al San Carlos para registrar su séptima victoria del Torneo Clausura 2026 en donde sigue disputando la punta ante Herediano. Sobre ese escenario, el presidente Roberto Artavia dejó un mensaje.

ver también Hernán Medford saca a la luz la interna que vive en Saprissa y sorprende a la afición: “Gestión de camerino”

¿Qué noticia confirmó Roberto Artavia desde España para Saprissa?

El presidente de Saprissa, Roberto Artavia, envió un mensaje de respaldo al equipo tras la victoria ante San Carlos, explicando que no pudo estar presente en el estadio Carlos Ugalde porque se encontraba en España atendiendo compromisos vinculados al fútbol.

Más allá del resultado, destacó el esfuerzo del plantel en un partido que consideró exigente tanto en lo deportivo como en lo físico, valorando la entrega mostrada por los jugadores en una cancha complicada y reconociendo el mérito del triunfo conseguido por el conjunto morado.

Roberto Artavia – Presidente del Saprissa

“Hola Morados. No pude estar en el estadio Carlos Ugalde, pues ando capacitándome en temas de futbol en un seminario de la Liga Española“.

Publicidad

Publicidad

Más allá del triunfo, rescato el esfuerzo del equipo en una cancha complicada en lo deportivo y en lo físico, ante el San Carlos del Paté“, compartió el presidente del Saprissa, Roberto Artavia en su cuenta oficial de X.

Roberto Artavia en su cuenta oficial de X

Publicidad

Datos claves

Roberto Artavia confirmó que no estuvo en el estadio Carlos Ugalde porque se encuentra en España capacitándose en temas de fútbol .

porque se encuentra en . El presidente de Saprissa destacó que, más allá del marcador, valora el esfuerzo del equipo en un partido que consideró muy exigente en lo deportivo y en lo físico .

en un partido que consideró . Artavia dejó un mensaje de respaldo al plantel al reconocer que el triunfo ante San Carlos se consiguió en una cancha complicada y frente a un rival que exigió al máximo al conjunto morado.