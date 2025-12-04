“Está complicado”: Saprissa en alerta por la situación del refuerzo más deseado para el 2026

Mientras el Deportivo Saprissa se concentra en cerrar la fase regular y preparar las semifinales del Apertura 2025, en las oficinas del club ya se encendieron las alarmas por uno de los temas más sensibles del próximo mercado: el futuro del futbolista que la afición morada más desea ver de vuelta en Tibás para el 2026.

¿Cuál es el refuerzo que Saprissa está analizando?

Ese jugador es Luis Paradela, el atacante cubano que pertenece a Saprissa, pero actualmente está a préstamo en el U Craiova de Rumania, donde su situación se ha complicado más de lo previsto.

Según informó el periodista Kevin Jiménez, el panorama no es alentador: “El extremo termina contrato a fin de mes con su equipo, U Craiova de Rumania. Actualmente está complicado que ejerzan la opción de compra, no está decidido pero está complicado”.

Luego, agregó: “Y tendría que volver a Deportivo Saprissa para el mes de enero. No está teniendo minutos, lo afectó la lesión y se le ha complicado mostrarse para que lo compren”.

Paradela, que llegó al fútbol rumano con altas expectativas, ha sufrido una lesión que lo dejó fuera por varias semanas y, desde entonces, no ha logrado recuperar ritmo ni protagonismo. Esa falta de continuidad ha afectado directamente su valoración, al punto de que el club europeo duda en hacer uso de la opción de compra.

Para Saprissa, el escenario tiene dos lecturas: Si Craiova no compra, Paradela volverá automáticamente en enero, lo que representa un refuerzo de lujo, pero también un reto económico y deportivo, pues su ficha es alta y el club deberá decidir si lo incorpora al plantel o busca otro destino.

Por ahora, todo está en pausa, pero en Tibás ya toman nota. El jugador más deseado para el 2026 podría regresar antes de tiempo, aunque la situación, como dijo la propia fuente, “está complicada”.