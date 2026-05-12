Mientras la cabeza de todos en Herediano está puesta en la final ante Saprissa, el agente de una de sus joyas reconoció sondeos del exterior.

En medio de la tensión por la final del Clausura 2026, en Club Sport Herediano apareció un tema que empieza a generar tanto ilusión como preocupación. Mientras el equipo se prepara para enfrentar a Deportivo Saprissa en la serie más importante del semestre, una de sus grandes joyas ya comienza a mirar hacia el exterior.

Herediano podría perder a una de sus joyas

Se trata de Gabriel Sibaja, extremo de apenas 17 años que se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo. El juvenil no solo sumó minutos, sino que fue titular en los 10 partidos que disputó, acumulando 654 minutos en cancha y mostrando una madurez poco habitual para su edad.

Ese rendimiento no pasó desapercibido. De hecho, desde hace varias semanas su nombre empezó a sonar fuera del país, algo que terminó de confirmarse en las últimas horas.

El encargado de ponerle claridad al tema fue su representante, Anderson Andrade, quien reconoció abiertamente que el futbolista ya cuenta con sondeos concretos desde el extranjero.

Gabriel Sibaja podría seguir su carrera en el exterior.

¿Qué dijo el agente de Gabriel Sibaja?

“La verdad es que sí, con Gabriel tenemos opciones reales e interés de llevarlo afuera”, explicó Andrade, dejando en evidencia que el mercado internacional ya puso los ojos sobre la joven promesa rojiamarilla.

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Sin embargo, el agente fue claro en un punto clave: hoy la prioridad no es cerrar una salida inmediata. Herediano está enfocado completamente en la final y cualquier decisión se tomará con calma.

“Respeto mucho a los clubes con los que trabajo; hay que ser ético y saber manejar estos temas”, agregó, marcando una línea que busca evitar cualquier distracción en un momento tan delicado del campeonato.

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Además, el propio representante confirmó que mantiene diálogo constante con Jafet Soto, una de las figuras más influyentes dentro del club, para definir cuál será el momento ideal para dar el salto al exterior.

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El contexto también juega su papel. Sibaja todavía no cumple 18 años, lo que limita ciertas posibilidades contractuales y obliga a planificar su futuro con paciencia.

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El interés internacional no es casual. El jugador ya había llamado la atención de visores desde su participación en el Mundial Sub-17 del año pasado, donde dejó buenas sensaciones y empezó a posicionarse como uno de los talentos emergentes más interesantes de Costa Rica. Ahora, con continuidad en primera división, su nombre tomó todavía más fuerza en distintos mercados. Pero la decisión no será sencilla.

Datos Claves

Gabriel Sibaja (17 años) jugó 654 minutos en 10 partidos con Club Sport Herediano .

(17 años) jugó 654 minutos en 10 partidos con . Anderson Andrade , representante del extremo, confirmó opciones reales para llevarlo al extranjero.

, representante del extremo, confirmó opciones reales para llevarlo al extranjero. El jugador despertó interés internacional tras su participación en el pasado Mundial Sub-17.

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