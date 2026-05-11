Olancho FC vs. Motagua: a qué hora y por dónde ver el decisivo partido para Javier López

Motagua llega a este partido con la obligación de sacar el triunfo ante un aguerrido Los Potros que buscarán hacerse respetar en su casa.

Continúan las acciones de las triangulares en el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y la tercera jornada trae consigo un decisivo duelo para las aspiraciones del Motagua que dirige Javier López.

El Ciclón Azul visitará la casa del Olancho FC con la obligación de conseguir su primer triunfo que los mantenga en la pelea por un boleto a la gran final del torneo.

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Sin embargo, Los Potros que dirige el colombiano Jhon Jairo López, tienen la intención de golpear por segunda ocasión y hacerse del liderato para jugar su segunda final en primera división.

El cuadro olanchano se quedó con el triunfo (1-2) en Tegucigalpa, resultado que dejó descolocado al Motagua que en el panorama se ubicaba como el club invencible de su sector.

Con el contexto actual, el equipo capitalino depende de si mismo para estar en la final del torneo, pero para que eso ocurra, debe sacar el triunfo en sus dos partidos restantes.

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¿A qué hora y por dónde ver el Olancho FC vs. Motagua?

El juego se disputará este martes 12 de mayo en el estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa y dará inicio a las 6:00 p.m. (hora de Honduras).

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El encuentro será transmitido a través del canal, web y app de Deportes TVC y puedes seguir el minuto a minuto a través de Fútbol Centroamérica.

Así marcha la tabla de las triangulares

Motagua marcha en la tercera posición de su grupo con apenas un punto. Génesis es el sorpresivo líder con cuatro y el Olancho lo sigue con tres unidades tras la victoria ante el Ciclón Azul.

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