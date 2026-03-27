“Está muy equivocado”: ganó 7 títulos en Saprissa y ahora liquida a Hernán Medford con una frase que también salpica a Erick Lonnis

El trabajo en las ligas menores del Deportivo Saprissa se convirtió en el centro de un intenso debate en los últimos días. Todo se encendió tras el partido de semifinales del Torneo de Copa ante Liberia, cuando el actual técnico del primer equipo, Hernán Medford, lanzó una dura crítica hacia el proceso de formación.

El “Pelícano” aseguró que los directivos extranjeros que manejaron la cantera durante los últimos años (Sergio Gila, Luis Tornadijo) dejaron el proyecto abandonado y provocaron un retroceso de tres o cuatro años en el club.

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Un cruce de leyendas

Carlos Santana, leyenda que levantó siete títulos como jugador y que estuvo a cargo de la captación y desarrollo de talentos morados hasta el 2022, decidió salir al cruce de las declaraciones del DT.

En una entrevista con el medio La Teja, el ídolo desestimó tajantemente las palabras de Medford, sentenciando: “Yo creo que lo dice sin un sentido claro, sin ser muy específico en ese tema; me parece que está muy equivocado. En todas las épocas ha habido jugadores que han salido del club. Desde que yo estuve en el 72, han salido jugadores cuya calidad es sobresaliente; él lo dice ahora, no sé con qué sentido“.

Medford generó polémica con sus declaraciones (Saprissa).

Además de conforntar a Medford, la fuerte respuesta de Santana inevitablemente salpica a Erick Lonnis. El histórico ex arquero y dirigente de Saprissa ya había manifestado en el pasado una postura idéntica, señalando que el trabajo de los foráneos en las divisiones menores había sido directamente dañino para la institución.

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Frente a esta línea de pensamiento que hoy parece dominar en el primer equipo y la directiva, el ex formador fue contundente: “Yo no estoy de acuerdo con eso simplemente, no sé cuáles son los criterios que está tocando, me parece que no es así”.

Carlos Santana confrontó al “Pelícano” (Saprissa).

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“Los entrenadores que han estado, respetando a todos ellos, o por lo menos a la mayoría, han hecho un gran trabajo; hemos tenido jugadores de buen nivel con torneos que hemos ganado campeonato, como en todo“, aseguró Santana, dejando en claro que el talento no ha dejado de trabajarse en San Juan de Tibás.

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“En liga menor lo que se requiere es que el jugador que estamos preparando tenga un buen nivel para que compita; muchos van a triunfar, otros no, eso no es tan relevante porque siempre lo que se requiere es prepararlos con fundamentos tácticos, técnicos y conceptos de fútbol. En primera división lo más importante es ser campeón, pero en cambio en liga menor es desarrollar a un jugador con calidad; no es que no queramos ser campeones, pero no es lo más importante“, detalló.

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Finalmente, cerró su intervención respaldando de manera puntual el ciclo de los españoles. Para Santana, ellos “hicieron un trabajo de calidad, bueno, buscando realmente que el jugador crezca poco a poco, que los objetivos son que crezcan los jugadores; no es tan grave no ser campeón en las menores, son objetivos diferentes“.

En síntesis

–Hernán Medford encendió la polémica al acusar a los ex directivo extranjeros de abandonar la cantera y retrasar a Saprissa tres o cuatro años.

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–Carlos Santana, leyenda y exformador morado, salió a cruzar al técnico sentenciando que “está muy equivocado” y que el talento nunca dejó de surgir.

–Las declaraciones de Santana también chocan con la postura de Erick Lonnis, defendiendo que en ligas menores importa más formar jugadores de calidad que salir campeones.