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Olimpia vs. Real España: a qué hora y por dónde ver el clásico de la revancha en las triangulares

El equipo de Jeaustin Campos viene motivado por el triunfo en San Pedro Sula, pero Olimpia siempre saca la casta en estas instancias.

José Rodas

Por José Rodas

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Jorge Álvarez tendrá que echarse el equipo al hombro en busca del triunfo ante el Real España de Roberto Osorto. Foto: ChatGPT.
Jorge Álvarez tendrá que echarse el equipo al hombro en busca del triunfo ante el Real España de Roberto Osorto. Foto: ChatGPT.

Olimpia y Real España se miden en una nueva edición del clásico; ahora con un toque especial ya que ambos clubes llegan con la obligación de un resultado que los acerque a la gran final del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El equipo de Eduardo Espinel llega con sangre en el ojo tras la derrota 3-1 en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula y que los desplazó al segundo lugar del grupo A en las triangulares.

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Mientras el equipo de Jeaustin Campos llega con el impulso de depender de si mismos y hasta un empate sería un resultado positivo en busca del boleto a la final que tanto exige la afición aurinegra.

El estratega tico sumó tres triunfos ante el Olimpia de Eduardo Espinel, quien se convirtió en el entrenador al que más veces venció desde su llegada a Honduras.

¿A qué hora y dónde ver el Olimpia vs. Real España?

El juego entre Olimpia y Real España se disputará este martes 12 de mayo a las 8:15 de la noche (hora de Honduras) en el estadio “Chelato” Uclés de Tegucigalpa.

El juego será transmitido a través del canal y web de Deportes TVC. También podrás seguir el minuto a minuto a través de Fútbol Centroamérica.

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Así marchan las tablas de las triangulares en el Clausura 2026

Actualmente, Real España es líder del grupo A con tres puntos, mismas unidades que poseen Olimpia y Marathón. Mientras el grupo B es comandado por el Génesis con cuatro puntos, seguido de Olancho con tres y Motagua con una unidad.

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