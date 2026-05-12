Olancho FC 0-0 Motagua EN VIVO: no pitaron penal a favor de Serrano – minuto a minuto de la Triangular

El Azul profundo se juega todo ante Olancho que lo quiere enviar a casa.

El equipo de Javier López solo tiene un punto. Necesita los tres para seguir con vida.

El líder del grupo es Génesis PN , que ha sabido aprovechar el mal momento de Motagua para tomar ventaja con 4 puntos.

Ambos equipos ya hacen sus ejercicios de calentamiento en el estadio Juán Ramón Brevé Vargas.

El directo deportivo de Motagua no ha podido ingresar al estadio. El propio presidente del Olancho FC, Samuel García lo encaró. Esto es lo que informan diario Diez desde Juticalpa.

Luego de varios minutos de tensión, Emilio Izaguirre logró entrar al estadio. Para esto, Javier López, técnico de Motagua, tuvo que salir a hablar con el presidente de Olancho y fue contudente: "Si Emilio no entra, saco al equipo".

ESTAMOS A NADA DEL INICIO DEL JUEGO

Motagua, que hoy viste de morado, está obligado a ganar si quiere aspirar a estar en la final del Clausura 2026.

Armando Castro determina que simula, amonesta al panameño, pero Motagua pide revisión en el FVS.

Luego de revisar en el VAR, Armando Castro no pita penal a favor de Motagua.

Ante la necesidad de ganar, Motagua está atacando en el Juan Ramón Brevé Vargas

EN DIRECTO| Olancho quiere dar la estocada final a Motagua y eliminarlo del Clausura 2026. Los azules deben ganar si o si para seguir vivos.

La emoción de la Liga Nacional no se detiene. En la tercera jornada de las triangulares del Clausura 2026, el Motagua, bajo el mando de Javier López, se enfrenta a un partido de “vida o muerte” que definirá su futuro en el torneo.

El equipo azul viajará a Olancho con una sola misión: ganar. Tras un inicio complicado, el “Ciclón Azul” necesita sumar sus primeros tres puntos para no despedirse temprano de la pelea por el título y mantener viva la esperanza de llegar a la gran final.

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Por su parte, el Olancho FC, dirigido por el colombiano Jhon Jairo López, llega con la moral en alto. Los “Potros” buscan derrotar nuevamente al Motagua para adueñarse del liderato y asegurar así su segunda final histórica en la primera división de Honduras.

Nadie olvida lo que pasó en el último encuentro: el cuadro olanchano sorprendió al ganar 1-2 en Tegucigalpa. Ese resultado fue un balde de agua fría para un Motagua que llegaba como el gran favorito, rompiendo su imagen de equipo invencible en este grupo.

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A pesar del tropiezo, el destino del Motagua todavía está en sus manos. Para clasificar a la gran final, los capitalinos no tienen margen de error: están obligados a ganar los dos partidos que les quedan en el calendario.

¿A qué hora y por dónde ver el Olancho FC vs. Motagua?

El juego se disputará este martes 12 de mayo en el estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa y dará inicio a las 6:00 p.m. (hora de Honduras).

El encuentro será transmitido a través del canal, web y app de Deportes TVC y puedes seguir el minuto a minuto a través de Fútbol Centroamérica.