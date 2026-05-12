Olancho FC 0-0 Motagua EN VIVO: no pitaron penal a favor de Serrano – minuto a minuto de la Triangular

La emoción de la Liga Nacional no se detiene. En la tercera jornada de las triangulares del Clausura 2026, el Motagua, bajo el mando de Javier López, se enfrenta a un partido de “vida o muerte” que definirá su futuro en el torneo.
El equipo azul viajará a Olancho con una sola misión: ganar. Tras un inicio complicado, el “Ciclón Azul” necesita sumar sus primeros tres puntos para no despedirse temprano de la pelea por el título y mantener viva la esperanza de llegar a la gran final.
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Por su parte, el Olancho FC, dirigido por el colombiano Jhon Jairo López, llega con la moral en alto. Los “Potros” buscan derrotar nuevamente al Motagua para adueñarse del liderato y asegurar así su segunda final histórica en la primera división de Honduras.
Nadie olvida lo que pasó en el último encuentro: el cuadro olanchano sorprendió al ganar 1-2 en Tegucigalpa. Ese resultado fue un balde de agua fría para un Motagua que llegaba como el gran favorito, rompiendo su imagen de equipo invencible en este grupo.
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A pesar del tropiezo, el destino del Motagua todavía está en sus manos. Para clasificar a la gran final, los capitalinos no tienen margen de error: están obligados a ganar los dos partidos que les quedan en el calendario.
¿A qué hora y por dónde ver el Olancho FC vs. Motagua?
El juego se disputará este martes 12 de mayo en el estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa y dará inicio a las 6:00 p.m. (hora de Honduras).
El encuentro será transmitido a través del canal, web y app de Deportes TVC y puedes seguir el minuto a minuto a través de Fútbol Centroamérica.