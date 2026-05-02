Nicaragua apuesta por un entrenador sudamericano de experiencia para formar a sus jóvenes talentos

La Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) continúa moviendo piezas en su proceso de renovación y confirmó la contratación del uruguayo Ramiro Martínez como nuevo director técnico de la Selección Nacional U-20. La decisión forma parte de una estrategia clara: fortalecer las bases del fútbol pinolero desde las categorías menores.

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El estratega charrúa, de 59 años, llega con un perfil enfocado en la formación de talentos, respaldado por su experiencia en selecciones juveniles de Uruguay y su paso por distintos clubes. Su recorrido incluye etapas en el Deportivo Mictlán de Guatemala y en las reservas juveniles del Real Club Deportivo España de Honduras, lo que le otorga un conocimiento importante del fútbol regional.

La apuesta de Fenifut es clara: consolidar un proyecto que permita nutrir de mejor manera a la selección absoluta, actualmente dirigida por el argentino Juan Cruz Real. La idea es que los jóvenes lleguen con una preparación más sólida, tanto en lo táctico como en lo físico y mental.

Un proyecto con mirada al 2030

La llegada de Martínez se enmarca dentro de una etapa de transición y cambios en el fútbol nicaragüense. La dirigencia busca implementar una estructura más competitiva que permita al país ser protagonista en las distintas competiciones internacionales.

El enfoque estará en desarrollar futbolistas con mayor proyección internacional, capaces de adaptarse a exigencias más altas y competir de igual a igual con selecciones de mayor tradición. En ese sentido, la experiencia del técnico uruguayo será clave para pulir a las nuevas generaciones.

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El objetivo de fondo es ambicioso pero claro: construir una base que permita a Nicaragua soñar con su primera participación en una Copa del Mundo, apuntando firmemente al Mundial 2030. Con este movimiento, la Fenifut da un paso más en la construcción de un futuro que busca ser histórico para el fútbol pinolero.