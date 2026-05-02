Municipal vs. Guastatoya: hora, TV y cómo llegan por la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026

Los juegos de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala continuarán este domingo, siendo uno de los platillos fuertes el duelo de Municipal ante Guastatoya en el estadio Manuel Felipe Carrera, más conocido como El Trébol.

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Ambos equipos ya se han enfrentado en varias ocasiones en instancias finales, incluso ya han estado en la pelea por el título. En el Clausura 2017 de Guatemala, los rojos se proclamaron campeones. Y en el Apertura 2020, el conjunto pecho amarillo. Por lo que ahora tendrán un nuevo cruce en su historia en instancias directas para intentar estar en las semifinales.

A qué hora juegan Municipal vs. Guastatoya

Municipal y Guastatoya se enfrentarán, este domingo 3 de mayo, a las 4:30 p.m. (horario de Guatemala), en el Estadio El Trébol.

Dónde ver EN VIVO el partido de Municipal vs. Guastatoya

Este juego de vuelta por los cuartos de final del Clausura 2026 se podrá ver en suelo chapín a través de Tigo Sports y Canal 11.

Cómo llega Municipal

Los rojos llegan al duelo de vuelta de los cuartos de final con la ventaja de 0-1 conseguida en la ida, por lo que tienen todo a favor para avanzar. Aunque lo hacen con las ausencias de José Martínez, Darwin Torres y Jorma Baltazar, quienes se lesionaron de último momento.

Cómo llega Guastatoya

El conjunto pecho amarillo afronta la fase final con el fuerte golpe de la renuncia de Pablo Centrone, que dejó su cargo de entrenador unas horas antes del juego de vuelta ante los rojos, luego de tener un problema con uno de sus jugadores y ahora estará al mando de Luis Pedro Molina, preparador de porteros.

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Cuál es el criterio de desempate

El ganador en el global avanza a las semifinales, de haber empate en el agregado clasificará el equipo con mejor ubicación en la tabla de posiciones de la fase de clasificación, que en este caso sería Municipal que terminó segundo, mientras Guastatoya lo hizo séptimo.