Jugó en Saprissa y fue multicampeón con Alajuelense, pero terminó en un oficio que nadie imaginaba: “Algunos hasta se burlan”

El 3 de octubre de 1980 nació Ángel Esteban Sirias Avilés, a quien muchos aficionados del fútbol costarricense recuerdan como un lateral izquierdo confiable y de largo recorrido.

Oriundo de Lepanto, un humilde pueblito de Puntarenas, Sirias debutó profesionalmente como manudo en abril de 1999 y se mantuvo seis temporadas en Liga Deportiva Alajuelense, donde levantó cuatro campeonatos nacionales, además de la Copa de Campeones y dos Copas Interclubes de Concacaf.

Gloria en Liberia y trago amargo en Tibás

En enero de 2006 pasó a Cartaginés, club con el que disputó 66 partidos y marcó tres goles, quedando muy cerca de volver a coronarse campeón. Esa espina se la sacó en Liberia, donde fue parte del equipo que sorprendió al país y levantó el Torneo de Verano 2009.

Tras el rendimiento que mostró Sirias en el cuadro nicoyano, en mayo de 2010 se confirmó su incorporación al Deportivo Saprissa. Allí disputó solo 23 partidos en dos años, y con el tiempo reconoció que su paso por La Cueva “no fue grato”.

Esteban Sirias fue campeón con Alajuelense y Liberia (La Teja).

Luego continuó su carrera en Belén, Puma Generaleña y Municipal Santa Ana, hasta que a fines de 2018 decidió ponerle punto final a su etapa como futbolista profesional.

El golpe del retiro y el salto al “mundo real”

Ya alejado de las canchas, el ex lateral —que también fue internacional con la Selección de Costa Rica en 13 partidos oficiales— apostó por emprender. Montó una empresa para importar y distribuir carnes, pero la pandemia del Covid-19 golpeó de lleno su economía y lo obligó a buscar alternativas.

En una entrevista con ESPN en 2020, Sirias describió aquel cambio con crudeza: “Yo dejé el fútbol e hice mi propia empresa… en este momento estamos en cero. Me recuerda a aquellos momentos donde no tenía casi ni para comer”.

Esteban Sirias apostó por un emprendimiento (ESPN).

“Hay que saber administrar bien el dinero porque el fútbol no es eterno. Es difícil al no tener estudios. Ahora la gente tal vez me ve conduciendo un camión o siendo Uber y les causa sorpresa; algunos hasta se burlan”, agregó el ex manudo.

“Cuando se sale del fútbol se cae al mundo real. Hay que empezar de cero, dejar el orgullo por la humildad y recordar de dónde uno viene”, concluyó Sirias, que a pesar de todo nunca perdió la sonrisa ni su vínculo con la pelota.

El ex manudo no olvida sus inicios (La Teja).

En paralelo a sus emprendimientos, sacó la licencia de entrenador Tipo A y comenzó su recorrido en los banquillos en 2019 como director técnico de fútbol femenino.

En 2022 fue asistente técnico en Jicaral y, tras esa experiencia, se fue a vivir por un tiempo a San Diego, California. En 2025, ya de nuevo en su natal Costa Rica, trabajó asistiendo a Yosimar Arias en Guanacasteca hasta que el club vio revocada su licencia para competir en la Primera División. Actualmente se encuentra sin equipo.