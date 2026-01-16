logotipo del encabezado
“Tenían el sí”: futbolista mexicano confesó que Saprissa lo fue a buscar, pero el fichaje se cayó pese a su deseo

Saprissa lo fue a buscar, el futbolista les dio el sí, pero su fichaje no se terminó dando y él contó los detalles.

Mexicano le había dado el sí a Saprissa.
Mexicano le había dado el sí a Saprissa.
pablo rocca

Por Pablo Rocca

El Deportivo Saprissa encaró el reciente mercado de fichajes con una prioridad clara: reforzar la portería. El retiro de Esteban Alvarado dejó un vacío importante bajo los tres palos, obligando a la dirigencia morada a evaluar distintas alternativas para cubrir una posición clave de cara al nuevo torneo.

Tras analizar varias opciones, el club de Tibás terminó inclinándose por Minor Álvarez, guardameta que venía de militar en el Marquense de Guatemala, cerrando así la búsqueda en el arco tibaseño. No obstante, con el pasar de los días se conoció una situación que tomó por sorpresa a muchos aficionados.

¿Cuál es el futbolista mexicano que le había dado el sí a Saprissa?

El portero mexicano Antonny Monreal, actual jugador de Municipal Liberia, reveló que Saprissa lo fue a buscar y que incluso contó con su total disposición para vestir la camiseta morada. El guardameta, de 31 años, aseguró que el interés del club fue un reconocimiento al trabajo que ha venido realizando en el fútbol costarricense.

El trabajo que he realizado todo este tiempo en el país se ve reflejado en el interés de Saprissa y otros equipos del extranjero. Obviamente yo estoy comprometido con Liberia y tengo contrato aquí, pero es una motivación”, expresó Monreal.

El arquero dejó claro que su postura fue positiva desde el primer momento y que el deseo de dar un salto en su carrera estaba presente: “Les agradezco el interés. Si más adelante se llega a un acuerdo con Saprissa o cualquier otro equipo, estaré agradecido”.

Finalmente, Monreal explicó que la decisión no dependió exclusivamente de él, sino de conversaciones entre representantes y directivas: “Esa parte se la dejé a mi representante y a los directivos. Tenía el sí para cualquiera de las dos cosas. Yo estaba de acuerdo con la decisión de seguir creciendo”.

Es oficial: Saprissa confirma el fichaje que quedará en la historia del club y así lo anunció

Así, mientras Saprissa resolvió su necesidad en el arco con la llegada de Minor Álvarez, quedó al descubierto que otro guardameta ya había dado el visto bueno, pero el fichaje no terminó de concretarse.

